Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến

(Baonghean.vn) - Bộ Công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu; thông qua đó cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18/6.

(Baonghean.vn) - Nghệ An hoàn thành việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra thông tin dân cư với hơn 3,6 triệu phiếu, là 1 trong 3 địa phương trong cả nước hoàn thành sớm việc thu thập dữ liệu dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia so với quy định của Bộ Công an.