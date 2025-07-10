Thời sự Thủ tướng Chính phủ: Phải 'tuyên chiến' với khai thác hải sản bất hợp pháp Chiều tối 7/10, Chính phủ tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo IUU. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nghệ An có 100% tàu cá đã được cấp đăng ký

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp và đạt những chuyển biến tích cực.

Tính đến ngày 4/10, toàn tỉnh có 2.635 tàu cá thuộc diện phải đăng ký và đến nay, 100% tàu cá đã được cấp đăng ký; 1.401/1.419 tàu cá còn hạn đăng kiểm, đạt tỷ lệ 98,73%, còn 18 tàu hết hạn do đang nằm bờ, chưa có nhu cầu đi khai thác.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Số tàu đã cấp phép 2.600/2.635 tàu (đạt 98,67%); 35 tàu chưa cấp phép do tàu mới mua về đang cải hoán, sửa chữa hoặc đang nằm bờ, chưa có nhu cầu đi khai thác. Số tàu còn hạn an toàn thực phẩm 995/1.042 tàu (đạt 95,49%); 47 mới mua về đang sửa chữa hoặc tàu đang nằm bờ, chưa có nhu cầu đi khai thác.

Số tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 1.029/1.042 (đạt 98,75%); 13 tàu chưa lắp do mới mua về đang sửa chữa. Đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan có biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ, nắm chắc vị trí tàu cá neo đậu, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Đặc biệt, tỉnh đã đồng bộ dữ liệu tàu cá với cơ sở dữ liệu dân cư, gắn định danh và số điện thoại chính chủ cho 2.630/2.635 tàu, đạt 99,81%; số còn lại 5 tàu do thuộc diện mất tích, chưa liên hệ được chủ tàu.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU được thực hiện quyết liệt hơn trước, nhất là xử phạt các hành vi vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh là đơn vị được giao chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương phối hợp, qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt và đạt được một số kết quả tích cực.

Từ đầu năm 2025 đến nay, có 356 tàu mất kết nối VMS và đã tiến hành xác minh và xử lý 79 tàu, trong đó, đã xử phạt 23 tàu với số tiền phạt 807,5 triệu đồng. Hiện các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các tàu cá còn lại bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Các lực lượng chức năng tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân về neo đậu tại Cô Tô. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện và bàn các giải pháp nhằm đạt mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, nhất là sắp tới EC có đợt sang kiểm tra, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Tuyên chiến với khai thác hải sản bất hợp pháp

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, song kết quả còn chậm so với yêu cầu, so với chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo.

Hiện vẫn còn hơn 8.000 tàu cá chưa được cấp phép và đề nghị phải thực hiện cấp phép xong trước ngày 15/10 đối với những tàu đủ điều kiện; còn 249 tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo IUU. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt, công tác xử lý tàu cá mất kết nối VMS chưa có chuyển biến so với tuần trước. Vì vậy, các địa phương phải làm dứt điểm nhiệm vụ này. Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhanh các vụ việc có yếu tố hình sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành kết nối, chia sẻ thông tin, chia sẻ dữ liệu với nhau. Từ đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viettel số hóa dữ liệu để kiểm soát phương tiện. Các ngành, địa phương thống kê vi phạm, đặc biệt là những vi phạm mới; sửa đổi, bổ sung nghị định xử phạt vi phạm hành chính; xây dựng chế tài xử lý vi phạm hành chính đủ mạnh để có sức răn đe.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh tinh thần 6 rõ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện tốt các nhiệm vụ về quản lý đội tàu; theo dõi, giám sát hoạt động; truy xuất nguồn gốc; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hoàn thành trước ngày 15/10; theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện kết quả hàng tuần vào 14h ngày thứ Ba; xây dựng báo cáo gửi EC trước ngày 15/10.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ để không có phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên biển; "tuyên chiến" với hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Kiên quyết không cho phép tàu cá không đủ điều kiện, không có thiết bị giám sát hành trình (VMS) ra khơi khai thác; đồng thời, chú trọng giải quyết việc làm, sinh kế và chính sách hỗ trợ phù hợp cho ngư dân; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành các quy định trong khai thác hải sản.