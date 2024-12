Kinh tế Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết ngành Tài chính Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Cùng dự có đại diện UBND tỉnh tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các ban, sở, ngành thuộc khối Tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên 2 triệu tỷ đồng

Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp để điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Điểm nhấn đầu tiên có thể kể đến là tập trung thực hiện công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, các đề án. Năm qua, Bộ Tài chính đã hoàn thành 70/71 đề án, nhiệm vụ được giao. Tính cả các đề án đã trình từ những năm trước chuyển sang, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 23 nghị định và 20 dự thảo nghị định đang xem xét ban hành; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 quyết định và 2 dự thảo quyết định đang xem xét ban hành. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành 86 thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính - NSNN.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Chính sách tài khóa được điều hành chủ động, mở rộng hợp lý, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2024 được thực hiện ước đạt khoảng 197,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, miễn, giảm khoảng 99 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 98,3 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh vẫn phải duy trì các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan thu thuế vẫn quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu.

Năm 2024, ngành Tài chính đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, ước đạt khoảng hơn 2,02 triệu tỷ đồng, tăng hơn 19% so với dự toán được giao và tăng gần 16% so với năm 2023. Đây là lần đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2 triệu tỷ đồng, vượt 324,4 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Bộ Tài chính tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong các lĩnh vực quản lý, hướng đến nền tài chính số tiên tiến, hiện đại, phục vụ mục tiêu Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận của Trung ương và Kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai ngay với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành đúng thời hạn các công việc liên quan đến phương án cải cách, tinh gọn bộ máy, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “gác lại lợi ích riêng, vì lợi ích chung”...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Thu ngân sách của tỉnh Nghệ An năm 2024 đạt 25.000 tỷ đồng, vượt 55,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2023.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, chúc mừng ngành Tài chính đã có 1 năm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là công tác thu ngân sách đạt mức cao nhất từ trước đến nay, bên cạnh đó cũng đã hoàn thành tốt việc tiết kiệm chi ngân sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dù năm 2024 gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Tài chính đã vượt khó điều hành tốt chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường chuyển đổi số....

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2025 dù bối cảnh thế giới, khu vực vẫn còn nhiều khó khăn, biến động, tuy nhiên, phải xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá. Cả nước quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ít nhất 8%, tiến tới tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới.

Cán bộ ngành Tài chính Nghệ An xử lý công việc cuối năm. Ảnh: Quang An

Bên cạnh đó, ngành Tài chính cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy ngành Tài chính; Hoàn thiện thể chế chính sách khơi thông nguồn lực phát triển; tăng thu, giảm chi, tiết kiệm chi để đầu tư phát triển; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm...

Ngành Tài chính cần phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương; cắt giảm các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong ngành Tài chính; đoàn kết, thống nhất trong nội bộ thực hiện nhiệm vụ; tăng cường chuyển đổi số, hội nhập, hợp tác quốc tế... hoàn thành các nhiệm vụ tài chính được giao.