Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tăng tốc, thúc đẩy ngoại giao kinh tế

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 34 UBND tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao: 6 tháng đầu năm 2025, công tác ngoại giao kinh tế đã được Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai với tinh thần quyết liệt, chủ động, cụ thể, thực chất, mở ra nhiều hướng đi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, nước ta đã nâng cấp quan hệ với 10 nước, ký kết 253 thỏa thuận hợp tác, gấp đôi năm 2024, trong đó, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ là trọng tâm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai gần 300 hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ tổ chức hơn 150 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các địa phương ở trong và ngoài nước; hỗ trợ các tỉnh, thành ký kết 30 thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

Tại tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã triển khai quyết liệt, sát sao Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026. Nhờ vậy, công tác ngoại giao kinh tế của Nghệ An đã chuyển biến mạnh mẽ.

Nổi bật là tỉnh đã tổ chức thành công các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác tại Trung Quốc, Anh, Đức, Liên bang Nga, Singapore và tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Ban Thư ký ASEAN với các hoạt động trọng tâm về hợp tác kinh tế, như làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp nước sở tại, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn.

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng hiệu quả.

Tỉnh phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt) thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thu hút đầu tư FDI vào Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Tính đến ngày 30/6/2025, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã cấp mới cho 8 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 76,2 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 7 dự án, tăng 215,9 triệu USD; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 292,1 triệu USD.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang triển khai huy động 4 dự án mới sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi với tổng mức đầu tư dự kiến 3.190,732 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, có 1 dự án đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và 3 dự án đang làm thủ tục đề xuất dự án. Các dự án đề xuất mới tập trung vào các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Nghệ An ước đạt 1.800 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 1.324 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có khoảng 9.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lao động chủ yếu tập trung vào các thị trường chính như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Âu…