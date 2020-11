Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh

Ông Nguyễn Văn Út (người cầm hoa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, đối với tỉnh Long An, tại Quyết định số 1919/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 – 2021.



Đồng thời, tại Quyết định số 1918/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Cần để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Chuyện để nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thanhnien.vn Đối với tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Trí Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 1900/QĐ-TTg.



Lần lượt tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg và Quyết định số 1892/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đoàn Văn Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Yên để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Đắk Nông, tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Bốn để nghỉ công tác và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; tại Quyết định số 1897/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trương Thanh Tùng để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Đối với tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Quyết định số 1905/QĐ-TTg.

Tại Quyết định số1903/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Tiến Châu để nhận nhiệm vụ mới. Tại Quyết định số 1902/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Đối với tỉnh Phú Yên, tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên tại Quyết định số 1915/QĐ-TTg.

Tại Quyết định số 1906/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Đại Dương để nhận nhiệm vụ mới (Quyết định số 1893/QĐ-TTg), và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Hiến để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (Quyết định số 1901/QĐ-TTg); phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Đình Phùng để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ (Quyết định số 1914/QĐ-TTg).