Thủ tướng Chính phủ quyết định về nhân sự 3 cơ quan

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đồng thời hoàn thành kỳ họp thứ 13 với 9 nghị quyết được thông qua; Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc với tỉnh Nghệ An; Xuất hiện lừa đảo đặt tiệc ở Cửa Lò... là một số nội dung nổi bật ngày 5/5.

(Baonghean.vn) - Ông Tăng Văn An - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về tình hình nắng nóng và những dự báo về diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghi phạm Lâm Hoài Ân (18 tuổi) dùng dao phóng lợn đâm chết cha và chú ruột vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

(Baonghean.vn) - Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, cao điểm, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 42-43 độ C. Để tránh nắng nóng, tránh sốc nhiệt, người dân đã tìm cách thích nghi khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 8/5/2023.