Thủ tướng Chính phủ: Tổ công tác không được say mê với thành tích, hành động quyết liệt hơn nữa

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Thủ tướng phát biểu: Chính phủ sẵn sàng lắng nghe để vận dụng cơ chế đổi mới, sáng tạo cho tỉnh Nghệ An vì sự phát triển quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.