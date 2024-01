Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Điều hành chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hoá cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, chính sách an ninh lương thực thắt chặt. Ngân hàng Trung ương các nước tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Đồng USD biến động mạnh, đồng tiền nhiều nước mất giá mạnh.

Trong nước, nền kinh tế chịu tác động tiêu cực từ quốc tế. Các động lực tăng trưởng là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng đều gặp thách thức do cầu thế giới thấp, doanh nghiệp, việc làm khó khăn, đơn hàng, thị trường sụt giảm.

Thị trường tài chính chưa phát triển tương xứng với nhu cầu nền kinh tế, nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế vẫn tập trung chủ yếu qua kênh tín dụng ngân hàng nên tiềm ẩn rủi ro hệ thống.

Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, kịp thời điều chỉnh chính sách; ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ, tối ưu các công cụ, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, và hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5-2%/năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát bình quân năm 2023 đạt 3,25%, thấp hơn mục tiêu 4,5% do Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng khả quan; năm 2023, số lượng giao dịch tăng từ 50,3-99,1%, giá trị tăng từ 5,4-10,8% tuỳ phương thức thanh toán, các hệ thống thanh toán được vận hành ổn định, thông suốt và an toàn.

Năm 2023, ngành Ngân hàng Nghệ An dẫn đầu về kết quả hoạt động trong khu vực Bắc Trung Bộ với kết quả đến ngày 31/10/2023, nguồn vốn huy động đạt 221.353 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 21.562 tỷ đồng, bằng 10,8%; cao hơn mức chung cả nước (cả nước là 7,69%); cao hơn mức cùng kỳ năm 2022 (7,6%). Tổng dư nợ đạt 277.670 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 17.146 tỷ đồng, bằng 6,6%, gần bằng mức chung cả nước là 6,81%.