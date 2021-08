Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh

HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP: VỪA DẠY HỌC, VỪA PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Năm học cũng diễn ra khi đại dịch Covid-19 hoành hành. Nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị ngưng trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trong một thời gian dài học sinh, sinh viên không thể đến trường.

NGHỆ AN KIẾN NGHỊ BỐ TRÍ 7.843 BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN CÁC CẤP

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành GD&ĐT đã chủ động đổi mới, đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, bước đầu triển khai thành công Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình sách giáo khoa mới lớp 1.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành GD&ĐT, tạo điều kiện để ngành thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng Giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí tốp toàn quốc về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; học sinh Nghệ An đạt 5 Huy chương Vàng, Bạc khu vực và Quốc tế. Nghệ An quan tâm công tác chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT và tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,2%, với hơn 34.300 thí sinh dự thi. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022, tỉnh Nghệ An xác định đây là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, ngành GD&ĐT tập trung nhiều giải pháp, biện pháp để đạt được các mục tiêu. Tỉnh xác định 3 nhóm giải pháp. Cụ thể, ưu tiên nguồn lực, tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chủ động, tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thúc đẩy giáo dục thông minh và hội nhập quốc tế. Tạo bước đột phá trong đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề, phù hợp với đặc điểm vùng miền. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn.

Mặc dù gặp ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Nghệ An vẫn tổ chức thành công Kỳ thi THPT năm 2021 với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,2%. Ảnh: Đức Anh

Nghệ An kính đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét, bố trí khoảng 7.843 biên chế giáo viên ở các cấp, chủ yếu là cấp mầm non và tiểu học. Bộ GD&ĐT hỗ trợ Nghệ An về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để tổ chức thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hỗ trợ kêu gọi các nguồn lực để Nghệ An thực hiện Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường có học sinh dân tộc bán trú.



Tỉnh cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét lùi lộ trình thực hiện Chương trình sách giáo khoa lớp 10 từ năm học 2022 - 2023 sang năm học 2025 - 2026 với 2 lý do. Trong thời điểm dịch Covid-19 nên địa phương chưa có điều kiện để chuẩn bị đủ các nguồn lực như xây dựng chương trình, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình. Cùng đó, năm nay thực hiện Chương trình giáo khoa lớp 6 thì theo lộ trình đến năm học 2025-2026 vào lớp 10 là phù hợp, đồng bộ, đảm bảo chất lượng dạy và học.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH