Thủ tướng dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.