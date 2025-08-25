Quốc tế Thủ tướng Đức nói về sự bất ổn trong sự thịnh vượng của đất nước Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói về sự bất ổn trong sự thịnh vượng của nước Đức, trong bối cảnh nền kinh tế giảm đà tăng trưởng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Shutterstock

Theo RIA Novosti ngày 25/8, tờ Daily Telegraph đưa tin, phát biểu tại một hội nghị đảng khu vực, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức không còn đủ khả năng duy trì hệ thống phúc lợi xã hội.

Tờ báo trích lời ông Merz nói rằng: "Phúc lợi xã hội như chúng ta có ngày nay không còn có thể được duy trì bằng khả năng kinh tế của đất nước chúng ta nữa”.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng, ông sẽ tiếp tục chính sách siết chặt di cư và phát triển các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng tài chính Đức lập luận cho việc đánh giá lại cơ bản hệ thống phúc lợi khi chi tiêu tiếp tục tăng vọt vượt qua mức kỷ lục 47 tỷ euro của năm 2024.

Từng là nước xuất khẩu hàng đầu châu Âu, nền kinh tế Đức đã giảm đà tăng, chậm lại đáng kể từ năm 2017, với GDP chỉ tăng 1,6% so với 9,5% của phần còn lại của khu vực đồng euro (Eurozone).

Nền kinh tế Đức đã sụt giảm 0.2% vào năm 2024, sau khi giảm 0,3% vào năm 2023 - lần đầu tiên kể từ đầu những năm 2000, nền kinh tế suy thoái trong hai năm liên tiếp.

Sản xuất công nghiệp đã giảm dưới thời liên minh "đèn giao thông" thiên tả của chính quyền tiền nhiệm Olaf Scholz và tiếp tục giảm dưới thời chính phủ đương nhiệm, với GDP giảm 0,3% trong quý 2/2025.

Trong khi đó, chi tiêu cho phúc lợi xã hội đã bùng nổ và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong năm nay khi dân số Đức già hóa và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Mặc dù phần lớn người nhận trợ cấp là người Đức, nhưng cũng có một số lượng lớn là công dân nước ngoài.