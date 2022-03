Thủ tướng gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Sáng nay (7/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Cùng dự có Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.



Tại buổi gặp mặt, trong bầu không khí thân tình, ấm áp và đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc và thành công đến nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu, phụ nữ trong cả nước.

Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp mặt. Thủ tướng nhấn mạnh, trên thế giới, hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sĩ có ảnh hưởng đến xã hội. Điều đó không chỉ quan trọng đối với vấn đề bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu mà còn có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực đối với sự phát triển của các quốc gia, các tổ chức, cộng đồng, xã hội... trên con đường hướng tới văn minh, thịnh vượng. Nhiều nhà lãnh đạo nữ với tố chất và bản tính mềm dẻo, khéo léo đã giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế một cách linh hoạt và hiệu quả. Bên cạnh đó, với trí tuệ, tâm hồn, tấm lòng nhân ái, nhiều nữ trí thức, văn nghệ sỹ đã tạo nên những công trình, tác phẩm có giá trị to lớn, lan tỏa trên thế giới. Ở Việt Nam chúng ta, ngay từ thuở bình minh của lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ nước ta đã nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất.



“Tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ kính yêu tặng cho phụ nữ Việt Nam chính là sự đúc kết sâu sắc tinh thần yêu nước nồng nàn, trí thông minh, sáng tạo, lòng nhân ái và đức hy sinh cao cả của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng phụ nữ quốc tế, là mạch nguồn tiếp nối các thế hệ. Ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động, công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, thông minh, năng động, sáng tạo, nhân ái, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” - đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”, Thủ tướng nêu rõ.

Trong dịp này, Thủ tướng gửi lời tri ân đặc biệt đến các nữ bác sỹ, nhân viên y tế và các chị em trên tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt hơn 2 năm qua đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, gác lại niềm vui riêng, vì nhiệm vụ chung, hy sinh thầm lặng để đem đến sự sống, sức khỏe và an toàn cho nhân dân; cùng nhiều chị em phụ nữ trên các phương diện, lĩnh vực lao động, học tập, công tác khác, những người bà, người mẹ, người chị, người em, người con với vai trò không thể thiếu trong xây dựng gia đình - tế bào của xã hội no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu. Thủ tướng cho biết, hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng cao về số lượng và chất lượng. Trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 19 nữ (9,5%), Quốc hội khóa XV đạt tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu, cao nhất từ trước đến nay; Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh có 16% nữ, HĐND cấp tỉnh có 29% nữ… Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở Châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử; đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 47/187 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính. Chỉ số bất bình đẳng giới của Việt Nam xếp thứ 65/162 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Sự có mặt của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý chủ chốt Trung ương và địa phương cùng các đại biểu nữ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu hôm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Đồng thời là sự ghi nhận, trân trọng, tôn vinh những nỗ lực cố gắng, phấn đấu và tiến bộ không ngừng nghỉ của chị em trong phong trào phụ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng những đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp Đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Với mong muốn tập hợp, phát huy tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đồng thời khắc phục dần những bất cập liên quan đến công tác nữ và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, thực hiện chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, cũng như thụ hưởng thành quả của phát triển.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ lãnh đạo quản lý, trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đồng thời, rà soát toàn bộ chính sách đối với phụ nữ, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền về các chính sách bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho nữ công nhân trong khu công nghiệp, nhất là chính sách về nhà ở, nhà trẻ, trường học để chị em phụ nữ yên tâm lao động sản xuất.



Hai là, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Vì vậy, cần xác định đây là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ chính quyền địa phương và bộ, ngành Trung ương giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện bắt đầu trong năm 2022.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, lựa chọn hoạt động thực sự thiết thực, phù hợp với điều kiện tổ chức hội và của hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động chính trị - xã hội; động viên, tạo môi trường thích hợp, phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức và văn nghệ sỹ để chị em đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; mạnh dạn lên án những hành vi bạo hành, vô đạo đức trong gia đình, xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ không chỉ là xu thế của thời đại mà còn phù hơp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến luôn tỏa sáng trong mỗi phụ nữ Việt Nam; phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ sẽ mãi thắp sáng niềm tin và tình yêu thương, hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình, xã hội, cộng đồng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng”./.