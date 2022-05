Thủ tướng gửi thư khen 'những cô gái kim cương'; Huỳnh Như: ‘Đây là tấm Huy chương Vàng đặc biệt’

Mbappe chắc chắn ở lại PSG

Kylian Mbappé.

Chỉ cách đây 1 ngày, tờ AS còn giật tít "Real chuẩn bị đón Mbappe". Nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã đảo chiều hoàn toàn. Romano đã dùng tới cụm từ quen thuộc "Here we go" để đảm bảo tính chính xác cho thông tin này.



"Kylian Mbappé đã gọi điện cho Chủ tịch Florentino Pérez của Real Madrid vào chiều hôm nay vì anh ấy muốn nói thẳng với Chủ tịch Real về quyết định của mình: ký một thỏa thuận mới với PSG. Hiện việc ký kết đã được thực hiện và được xác nhận 100%", Romano viết trên trang cá nhân.