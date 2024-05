Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng nhiều người chết đói ở Mỹ hơn ở Gaza

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trẻ em Palestine lục lọi đống rác ở Khan Yunis, Gaza, ngày 20/5. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập luận rằng chỉ có vài chục người được xác nhận chính thức là chết vì đói trong số các dân thường Palestine ở Gaza trong suốt cuộc chiến đang diễn ra của Israel với Hamas. Đồng thời, ông Netanyahu bác bỏ cáo buộc của ICC, nói đó là những lời dối trá trắng trợn.

Công tố viên hàng đầu của ICC, Karim Khan, đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với cả Thủ tướng Netanyahu lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, khẳng định có “cơ sở hợp lý để tin rằng” các quan chức hàng đầu này, ngoài những tội danh khác, đã phạm tội “bỏ đói dân thường như một phương pháp chiến tranh, là tội ác chiến tranh” và “tiêu diệt và/hoặc giết người… trong bối cảnh có những cái chết do nạn đói, là tội ác chống lại loài người.”

Công tố viên trên cũng cáo buộc Israel thực hiện “các cuộc tấn công khác nhằm vào dân thường, bao gồm cả những người đang xếp hàng nhận thực phẩm” cũng như “cản trở việc cung cấp viện trợ của các cơ quan nhân đạo”. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị ông Netanyahu kịch liệt phủ nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ CNN hôm 21/5.

“Chúng tôi đã cung cấp 500.000 tấn thực phẩm và thuốc men cho số dân nơi đây. Chúng tôi đã tiếp nhận 20.000 xe tải. Chúng tôi đã mở đường để đưa những chiếc xe tải đó vào. Chúng tôi đã mở các cửa khẩu biên giới mà Hamas đã đóng. Tôi đã có các chuyến thả hàng viện trợ từ máy bay, bằng đường biển”, ông Netanyahu lập luận. “Ý tôi là toàn bộ chuyện này thật vô lý. Người ta nên biết rằng, giá thực phẩm ở Gaza đã giảm 80%. Thị trường không nói dối”.

Theo RT, ông Netanyahu cũng phát biểu: “Người ta nói về 23 hay 30 trường hợp suy dinh dưỡng gì đó trong dân số 2 triệu người... Được thôi, nước Mỹ vào năm 2022 có 20.000 ca tử vong vì suy dinh dưỡng. Con số này gấp 3 lần so với ở Gaza”.

Thủ tướng Israel tiếp tục cáo buộc ICC về chủ nghĩa bài Do Thái, cho rằng kiểu “vu khống này đã nhằm vào người Do Thái lâu nay, và giờ đây nó lại được làm mới tiếp tục chống nhà nước của người Do Thái”.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế và các quan chức Liên hợp quốc từ lâu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vấn đề phân phối viện trợ, cho rằng nguồn cung cấp không đủ để tránh xảy ra nạn đói hàng loạt ở Gaza.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người chết vì đói bên ngoài các bệnh viện trên khắp Gaza, nhưng theo các quan chức y tế của khu vực này, ít nhất 32 người, trong đó có 28 trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng và mất nước tính đến ngày 1/4.

Hồi tháng 3, báo cáo được Liên hợp quốc hỗ trợ cảnh báo rằng hơn 70% dân số 2,3 triệu người của Gaza phải đối mặt với “nạn đói thảm khốc”, và cứ 10.000 người thì có 2 người sẽ chết hàng ngày vì đói, suy dinh dưỡng và bệnh tật nếu không được giúp đỡ “ngay lập tức”.

Người Palestine ở Rafah đang cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại. Ảnh: AFP

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm 21/5 cho biết việc phân phối thực phẩm ở thành phố Rafah phía nam Gaza hiện đang bị dừng lại do thiếu nguồn cung cấp và mất an ninh trong bối cảnh cuộc tấn công của Israel ở đó. Việc cung cấp viện trợ quốc tế đã giảm đáng kể kể từ khi Israel tăng cường các hoạt động quân sự trong và xung quanh Rafah hồi đầu tháng này, đóng cửa biên giới với Bán đảo Sinai của Ai Cập.

Tại Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật của nước này, số ca tử vong do suy dinh dưỡng đã tăng hơn gấp đôi kể từ trước đại dịch Covid-19 lên hơn 20.500 vào năm 2022. Suy dinh dưỡng đặc biệt ảnh hưởng đến người già và người có thu nhập thấp tại Mỹ, đặc biệt là những người có bệnh nền hoặc không có khả năng tiếp cận đáng tin cậy với thực phẩm lành mạnh và dịch vụ y tế, và phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở những người từ 85 tuổi trở lên.