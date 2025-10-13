Quốc tế Thủ tướng Israel sẽ trao tặng Huân chương danh dự cho Tổng thống Trump Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ trao tặng Huân chương Danh dự cho Tổng thống Trump vì những nỗ lực giải cứu con tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 4/2025. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti ngày 13/10, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ trao tặng Huân chương danh dự cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì nỗ lực giải cứu con tin.

Hàng ngàn người Israel ngày 13/10 đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv để chờ đợi việc trả tự do cho những người bị bắt làm con tin ở Dải Gaza sau hơn 2 năm.

Đài truyền hình nhà nước Kan đưa tin người thân của các con tin hiện tập trung tại căn cứ Reim ở miền Nam Israel – nơi những con tin sẽ được đưa đến, sau khi được thả.

Sáng cùng ngày, phong trào Hamas đã công bố danh sách 20 con tin sẽ được trả tự do theo thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Trong giai đoạn đầu, Hamas sẽ thả các con tin người Israel, và Israel sẽ rút quân về một đường ranh giới đã thỏa thuận bên trong Dải Gaza và trả tự do cho hàng trăm người Palestine, bao gồm cả những người bị kết án tù chung thân vì tội khủng bố.

Kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Trump, được công bố vào ngày 29/9, bao gồm 20 điểm và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, với điều kiện là các con tin phải được thả trong vòng 72 giờ.

Kế hoạch này cũng đề xuất Hamas và các nhóm vũ trang khác không được tham gia vào việc quản lý Dải Gaza, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà thay vào đó, quyền kiểm soát sẽ được chuyển giao cho một cơ quan kỹ trị dưới sự giám sát quốc tế, do chính Tổng thống Trump đứng đầu.