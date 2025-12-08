Thứ Ba, 12/8/2025
Thủ tướng kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Trần Thường 12/08/2025 21:19

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải.

Lý do kỷ luật do ông Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố quyết định ngày 21/5 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền TP, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền TP.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 20/3/2020, ông Lê Thanh Hải đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 do có trách nhiệm chính trong những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày quyết định ngày 27/6 của Ban Bí thư có hiệu lực.
