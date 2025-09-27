Quốc tế Thủ tướng Merz: Đức không còn sống trong hòa bình nữa, mặc dù không có chiến tranh Dù đất nước không xảy ra xung đột, song Thủ tướng Friedrich Merz cho biết, Đức không còn sống trong hòa bình nữa.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hệ sinh thái Schwarz ở Berlin, Đức, ngày 26/9. Ảnh: Reuters



Theo RIA Novosti ngày 27/9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói, Đức không còn sống trong hòa bình nữa, mặc dù không có chiến tranh.

"Chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng chúng ta không còn sống trong hòa bình nữa" - tờ DPA trích dẫn lời Thủ tướng nói tại Hội nghị thượng đỉnh hệ sinh thái Schwarz dành cho các doanh nhân ở Berlin.

Theo Thủ tướng Mertz, Đức phải đối mặt với các chuyến bay bằng máy bay không người lái, gián điệp, các mối đe dọa đối với "các nhân vật công chúng cá nhân", các hành vi phá hoại và tấn công mạng.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chỉ trích Mỹ vì không còn tuân thủ các quy tắc, một phần của điều mà ông gọi là sự thay đổi cơ bản trong đối tác xuyên Đại Tây Dương của châu Âu.

"Các quy tắc không còn được tuân thủ, nền dân chủ nghị viện đang chịu áp lực, quyền tự do ngôn luận đang bị nghi ngờ và sự độc lập của ngành tư pháp đang bị đàn áp" - Thủ tướng Merz nói tại hội nghị.

Theo nhà lãnh đạo Đức, những thay đổi này đã xảy ra trong nhiều năm, và "chúng sẽ không đột ngột quay trở lại sau cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra".

"Tôi nói điều này với sự hối tiếc lớn nhất" - Thủ tướng Merz nói thêm.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang cố gắng định vị mình là một pháo đài dân chủ, tuân thủ các quy tắc khi các nhà lãnh đạo của Mỹ và các quốc gia khác nghiêng về một trật tự thế giới mới.

Thủ tướng Merz cho rằng: "Nhìn vào tin tức mỗi ngày, việc các quốc gia tuân thủ các quy tắc, luật pháp, hiệp ước và nghĩa vụ quốc tế không còn là điều hiển nhiên ở nhiều nơi trên thế giới".