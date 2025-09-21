Quốc tế Thủ tướng Modi bất ngờ chỉ đích danh 'kẻ thù thực sự' của Ấn Độ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định kẻ thù thực sự của đất nước ông không phải là một quốc gia khác mà chính là sự phụ thuộc vào các cường quốc nước ngoài. Ông cảnh báo rằng, việc dựa dẫm vào các quốc gia khác sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế và lòng tự tôn dân tộc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện ở Gujarat, nơi ông khởi động các dự án hàng hải trị giá hơn 40 tỷ USD, Thủ tướng Modi cho biết, Ấn Độ đang “tiến lên với tinh thần là một người bạn toàn cầu” và không có đối thủ lớn nào.

"Theo đúng nghĩa, nếu chúng ta có bất kỳ kẻ thù nào, đó chính là sự phụ thuộc vào các nước khác", ông nói thêm.

Ông Modi nhấn mạnh rằng, Ấn Độ phải tự lực, tự cường để đạt được sự thịnh vượng và đảm bảo "hòa bình và ổn định". Ông kêu gọi thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc từ bên ngoài.

"Chừng nào chúng ta còn trông chờ vào lòng thương xót của người khác, lòng tự trọng của chúng ta cũng sẽ bị tổn thương... Chúng ta không thể phó mặc tương lai của các thế hệ mai sau cho người khác," ông phát biểu.

Để làm rõ quan điểm của mình, Thủ tướng Modi đã nêu bật lĩnh vực hàng hải, kêu gọi phục hồi ngành đóng tàu trong nước và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Ông lưu ý rằng, 5 thập kỷ trước, 40% thương mại của Ấn Độ được vận chuyển bằng tàu Ấn Độ, so với chỉ 5% ngày nay.

Ông cho biết, hàng tỷ USD trả hàng năm cho các công ty vận tải biển nước ngoài hiện nay có thể sánh ngang với ngân sách quốc phòng của đất nước, đồng thời nói thêm rằng, sự phụ thuộc này đã gây ra những tổn hại đáng kể.

"Dù là chip hay tàu biển, chúng ta cần phải sản xuất chúng ở Ấn Độ", ông Modi tuyên bố.

Những phát biểu của Thủ tướng Modi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ ngày càng gia tăng. Tháng trước, Washington đã áp thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu của Ấn Độ vì lý do mua dầu của Nga, bên cạnh các loại thuế đã được áp dụng sau khi các cuộc đàm phán thương mại sụp đổ vào tháng 8.

Nhà Trắng cũng công bố một khoản phí hàng năm mới trị giá 100.000 USD đối với đơn xin thị thực H-1B, một động thái mà nhóm ngành công nghiệp Nasscom cho rằng, sẽ nhắm vào các lao động có tay nghề của Ấn Độ.