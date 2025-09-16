Quốc tế Thủ tướng Netanyahu: Israel phải đối mặt 'sự cô lập' kéo dài vì cuộc chiến ở Gaza Trong bối cảnh sự phẫn nộ toàn cầu gia tăng về cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng nước này đang phải đối mặt với "một kiểu cô lập" có thể kéo dài trong nhiều năm và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đứng vững.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo CNN ngày 16/9, phát biểu tại một hội nghị của Bộ Tài chính Israel ngày 15/9, Thủ tướng Netanyahu cho biết nền kinh tế Israel sẽ cần phải thích ứng với "đặc điểm tự cung tự cấp" - trở nên tự chủ hơn và ít phụ thuộc hơn vào thương mại bên ngoài.

Ông cho biết một trong những ngành công nghiệp quan trọng đang phải đối mặt với sự cô lập là buôn bán vũ khí, điều này có thể buộc Israel phải tránh phụ thuộc vào việc nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài.

“Chúng ta cần phải phát triển ngành công nghiệp vũ khí - chúng ta sẽ là sự kết hợp giữa Athens và siêu Sparta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ít nhất là trong những năm tới khi buộc phải đối phó với những nỗ lực cô lập này” – Thủ tướng Israel nói.

Những tuyên bố của ông Netanyahu đánh dấu sự thừa nhận hiếm hoi về phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế mà Israel đang phải đối mặt khi leo thang chiến tranh ở Gaza.

Israel hiện đang phải đối mặt với lệnh cấm vận vũ khí một phần hoặc toàn bộ từ Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Italy và các nước khác do hành động của nước này trong cuộc chiến ở Gaza.

Tuy nhiên, phần lớn vũ khí nhập khẩu của Israel đến từ Mỹ - quốc gia chưa áp đặt bất kỳ hạn chế nào như vậy với Israel và cảnh báo các nước khác không có hành động tương tự.

Trong khi đó, Axios đưa tin, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công vào thành phố Gaza. "Quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ vào ngày 15/9 để chiếm đóng Thành phố Gaza" - Axios cho biết, đồng thời khẳng định rằng lực lượng không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích lớn vào Gaza vào tối cùng ngày, và xe tăng Israel đã tiến vào thành phố ngay sau đó.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir, các lãnh đạo của cơ quan tình báo Mossad, Tổng cục An ninh và Tình báo Quân đội đã khuyến cáo Thủ tướng Benjamin Netanyahu nên kiềm chế chiến dịch này.