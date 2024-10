Thời sự Thủ tướng nêu bật công thức “nguồn lực tài chính từ Qatar, nguồn lực con người của Việt Nam” Thủ tướng chỉ rõ công thức hợp tác "nguồn lực tài chính từ Qatar, nguồn lực con người của Việt Nam, cùng quan hệ của hai nước", nhưng để ra được sản phẩm thì phải có sự “máu lửa” của 2 Bộ trưởng.

Chiều 31/10 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm chính thức Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Qatar Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai.

Thủ tướng cho biết, tại hội đàm sáng nay, lãnh đạo 2 nước đã thống nhất nhiều nội dung. Một trong những trọng tâm đó là thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số giữa 2 nước.

Mong muốn lập trung tâm dữ liệu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại Qatar

Theo Thủ tướng, tiềm năng hợp tác hai bên rất lớn, cần phải đi vào các dự án cụ thể như vấn đề an ninh mạng, viễn thông,...

Cho biết, Việt Nam đang đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia và các trung tâm dữ liệu khác, Thủ tướng mong muốn có sự hợp tác, đầu tư của Qatar với vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Qatar Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai thông tin, sau cuộc hội đàm sáng nay, Thủ tướng Qatar đã chỉ đạo các bộ ngành tăng cường hợp tác với Việt Nam. Ông cho rằng, việc hợp tác hai bên nên bắt đầu từ bước nhỏ tiến tới hợp tác lâu dài.

Nhấn mạnh chuyển đổi số với các quốc gia hiện nay rất quan trọng, ông Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai cho biết trong cuộc họp với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa xong, hai bên đã thảo luận những lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Về lĩnh vực viễn thông, Bộ trưởng Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai bày tỏ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực chip, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và sẽ mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Qatar.

Ông cũng mong muốn lập trung tâm dữ liệu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại Qatar để kết nối với thị trường Trung Đông. Qatar có quan hệ tốt với các nước trong khu vực nên sẽ là trung chuyển để Việt Nam tiếp cận với các thị trường khu vực này.

Ông hy vọng trong chuyến thăm đến Việt Nam trong thời gian tới, hai bên sẽ đưa ra những vấn đề hợp tác cụ thể.

Hoan nghênh việc hai bên hợp tác thành lập trung tâm dữ liệu tại Qatar để tiến vào thị trường các nước Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra công thức hợp tác ''nguồn lực tài chính từ Qatar, nguồn lực con người của Việt Nam'' cùng quan hệ của 2 nước chắc chắn sẽ ra sản phẩm để cung cấp cho thị trường Trung Đông.

“Công thức đã có nhưng để ra được sản phẩm thì phải là sự “máu lửa” của 2 Bộ trưởng. Tôi hy vọng hai bộ trưởng sẽ thực hiện được việc này”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Theo Thủ tướng, làm việc gì cũng phải ''máu lửa'', quyết liệt đến cùng, không phải nói xong rồi để đấy, tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện là ra sản phẩm cân đo, đong đếm được.

“Chúng ta tận dụng thời gian và trí tuệ. Thời gian không đợi ai cả, trí tuệ phải vượt qua chính bản thân mình thì mới làm được việc lớn. Chấp nhận rủi ro mới có đột phá”, Thủ tướng đúc kết.

Thủ tướng cho rằng, những điều này Việt Nam phải học tập Qatar. Qatar đã chấp nhận rủi ro, vượt qua chính mình mới xây dựng đất nước được như ngày nay.

Thời gian không chờ đợi ai

Về hợp tác an ninh mạng, Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ có tổ an ninh mạng sang làm việc với Qatar. Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam vừa được tăng 10 bậc so với năm ngoái.

Thủ tướng đồng ý việc hợp tác hai bên cần triển khai từng bước từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và cơ bản hai bên có tin cậy chính trị cao sẽ là cơ sở để thúc đẩy hợp tác thuận lợi.

Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Qatar nhấn mạnh, an ninh mạng rất quan trọng với Qatar và các quốc gia đang phát triển cơ sở hạ tầng số.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có một tổ chức quốc tế nào để điều chỉnh khuôn khổ pháp lý liên quan an ninh mạng nên cần thiết lập quan hệ song phương.

Nhìn nhận Việt Nam có nguồn nhân lực rất tốt để đảm bảo an ninh mạng, Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Qatar mong hai bên có thể thiết lập khuôn khổ pháp lý về vấn đề này. Bởi vì điều này cũng quan trọng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng về an ninh mạng.

Ông sẽ làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng để đưa hợp tác an ninh mạng vào trong danh sách hợp tác giữa hai bộ; đồng thời, sẽ làm việc với các cơ quan khác để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo, tại hội đàm sáng nay, lãnh đạo 2 nước đã nhất trí sẽ có một hiệp định liên chính phủ về nội dung này.

"Thời gian không chờ đợi ai, lãng phí thời gian là lãng phí rất lớn trong cuộc đời chúng ta. Lãnh đạo 2 nước rất quan tâm đến thời gian và trí tuệ. Lĩnh vực này liên quan đến thời gian và trí tuệ nên phải cố gắng từ nay đến hết quý 1 năm 2025 ra đời hiệp định này", Thủ tướng đặt ra yêu cầu.

Thủ tướng tin tưởng Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Qatar Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ thực hiện được các lĩnh vực hợp tác đề ra. Ảnh: Nhật Bắc

Trước khi gặp Thủ tướng, Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ Truyền thông Qatar Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai đã làm việc cùng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, 2 Bộ trưởng sẽ thực hiện được yêu cầu, bởi cả 2 Bộ trưởng đều là nhà kỹ thuật, nhà doanh nghiệp nên có tư duy quản trị để làm sớm việc này.

Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Qatar hứa cố gắng thực hiện đúng mốc thời gian Thủ tướng đề ra và khẳng định "không có lý do gì để chậm trễ".