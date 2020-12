Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không có tâm huyết thì không vượt khó, lăn xả, hy sinh để làm việc

Sáng 29/12, Hội nghị Chính phủ với các địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Chính phủ với các địa phương tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành và các phó thủ tướng Chính phủ phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận, đánh giá chưa bao giờ các ý kiến nhất trí, đồng thuận cao như tại Hội nghị, nhất là về đánh giá kết quả 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.



Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao các phát biểu tại Hội nghị, cho thấy quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 01, 02 để trình Thủ tướng ký ban hành ngay từ ngày đầu năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành các địa phương thường xuyên trao đổi, xử lý các vướng mắc quyết liệt, kịp thời; không văn bản qua, giấy tờ lại, mất thời gian, mất thời cơ. “Một phong cách làm việc mới phải được nâng cao để chấn chỉnh quan liêu, giấy tờ”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Với tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh chủ đề hành động của Chính phủ là: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Khát vọng phát triển.



Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trước hết, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngay từ đầu năm phải bắt tay ngay vào công việc.

“Không có tâm huyết thì không có sáng tạo; không có tâm huyết thì không vượt khó, lăn xả, hy sinh để làm việc, để từng bộ, từng ngành, từng địa phương phát triển”, Thủ tướng nhắc nhở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tiếp tục phải duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định, bền vững để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kiểm soát mục tiêu lạm phát ở mức thấp và các cân đối lớn của quốc gia cần phải được giữ gìn, vun đắp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội thống nhất tăng trưởng GDP năm 2021 là 6% nhưng trước tình hình thực tế và yêu cầu phát triển, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành đạt từ 6,5% trở lên.



Phân tích rõ hơn, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Cần xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là đặc biệt quan trọng vì tăng trưởng không chỉ tạo nên nền tảng vững chắc, ổn định vĩ mô, mà còn đảm bảo việc làm, thu nhập, tạo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời góp phần chống tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển. Do đó, “cỗ xe tam mã”: sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu cần tiếp tục được vận hành đồng bộ, quyết liệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc 3 đột phá chiến lược là: thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng với những nội hàm mới; trong đó thể chế là yếu tố nền tảng, điều kiện tiên quyết, quan trọng để nước ta tiến lên.

Lãnh đạo các sở, ngành dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung phát triển con người và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; chú trọng vấn đề phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành kiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định, hòa bình cho phát triển.



Đề cập đến một số yêu cầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trưởng ban hành kế hoạch cụ thể trước ngày 20/1/2021; tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với thường xuyên kiểm tra, đánh giá.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Chuẩn bị đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid -19; không được lơ là, chủ quan để đón Tết bình yên. Mặt khác, cần quản lý thị trường ổn định, đảm bảo cung cầu hàng hóa cho Tết. Các bộ, ngành, nhất là các địa phương rà soát tất cả các mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là người yếu thế, người dân vùng khó khăn, thiên tai.