Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chủ động, đồng bộ trong phòng, chống thiên tai

Chiều 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo hình thức trực tuyến đến cấp huyện. Tham gia hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. Ảnh: TTXVN

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTTN và đại diện các sở, ngành liên quan. Ảnh: Phạm Bằng

Thiên tai diễn ra phức tạp, khó lường

Thiên tai năm 2019 không diễn ra dồn dập và khốc liệt nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp các vùng miền cả nước, với 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 11 trận rủi ro thiên tai cấp độ 3: 8 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới; ngoài ra còn có 222 trận dông, lốc sét; 10 trận lũ quét, sạt lở đất; 4 đợt rét đậm, rét hại; 13 đợt nắng nóng; 63 trận mưa lớn, ngập lụt; 13 trận động đất; triều cường, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển tại nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long…

Thiệt hại do thiên tai năm 2019 đã được giảm thiểu tối đa, đặc biệt là về người, nhưng vẫn còn 133 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỷ đồng, đã giảm nhiều so với thiệt do thiên tai gây ra năm 2018 (ước tính gần 20.000 tỷ đồng).

Tại Nghệ An, năm 2019 xảy ra 3 cơn bão, 14 đợt mưa, lũ gây ngập lụt nặng. Thiên tai đã làm chết 9 người, 10 người bị thương, 33 nhà bị sập, 1.583 nhà bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 811,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh xảy ra 51 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển khiến 20 người bị thương, 12 người chết và 6 người mất tích.

Đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường; trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến hết tháng 4/2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 100.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngập nặng sau đợt mưa lớn vào tháng 10/2019. Ảnh tư liệu