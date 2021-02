Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây, trồng mới 1 tỷ cây xanh

Lễ phát động Tết trồng cây tại Phú Yên

Lễ phát động do UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

Cùng dự sự kiện dự kiến có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Phú Yên, địa phương và người dân trong tỉnh dự buổi lễ.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các huyện: Tuy An, Sơn Hòa sẽ tổ chức trồng cây đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An - nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa).

Sau ngày phát động, các huyện, thị xã còn lại của tỉnh Phú Yên sẽ đồng loạt ra quân trồng cây.

Cả nước chung sức, đồng lòng

Tháng 11/2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Tới ngày 31/12/2020, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng ngay dịp Tết Tân Sửu năm 2021, cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Tân Sửu năm 2021 với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022 đến 2025 cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tháng 1/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn xã hội hóa. Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực triển khai Tết trồng cây theo lời dặn của Bác Hồ. Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và tỉnh Bến Tre về việc làm có ý nghĩa nhiều mặt này.

Tiếp theo Bến Tre, trong những ngày vừa qua, hàng loạt địa phương trên cả nước đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Phú Yên sẽ trồng mới 15 triệu cây xanh

Cùng với cả nước, những năm qua tỉnh Phú Yên luôn quan tâm đến công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh tham gia. Trong giai đoạn 2016-2020, Phú Yên đã tích cực triển khai trồng rừng tập trung được hơn 32 nghìn ha, bình quân gần 6.500 ha rừng/năm; tỉ lệ che phủ rừng tăng từ 36,4% vào năm 2015 lên 45,09% vào năm 2020.

Năm 2021, thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên xây dựng, triển khai Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh góp phần xanh hóa môi trường sống.

Đáng chú ý, kinh phí tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây và triển khai Đề án trồng 15 triệu cây xanh sẽ được tỉnh huy động tối đa từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến tại buổi lễ, UBND tỉnh Phú Yên tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cho Đề án trồng cây nói trên.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT và các địa phương vận động mỗi người dân, mỗi gia đình trồng ít nhất một cây xanh tạo bóng mát, cây gỗ lớn, cây cảnh quan; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý bền vững tài nguyên rừng và triển khai hiệu quả các nội dung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhất là trồng cây gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh sẽ trồng 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn; bình quân hàng năm tỉnh sẽ trồng 3 triệu cây xanh theo Đề án, cùng với khoảng 6.000 cây rừng trồng tập trung của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân... góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, xây dựng tỉnh Phú Yên “xanh, sạch, đẹp”, đáng sống.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết thêm, năm 2021, tỉnh phấn đấu nâng tỉ lệ che phủ rừng lên 46%. Để thực hiện đạt mục tiêu này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có việc khuyến khích các tổ chức và cá nhân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, tham gia trồng rừng.

Việc trồng mới 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian tới là việc có ý nghĩa nhiều mặt, trong đó nhân dân sẽ là người được thụ hưởng, để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hạnh phúc hơn; đồng thời, lan tỏa tinh thần này, những việc làm tốt đẹp này đến đông đảo đồng bào, người dân các địa phương đối với phong trào trồng cây gây rừng trên cả nước.