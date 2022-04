Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chủ động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Chiều 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã được xác định trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp trên không gian mạng toàn cầu, khó kiểm soát, khó dự báo, tác động ngày càng sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, chủ quyền, an ninh quốc gia của các nước và tâm lý, nhận thức của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Nhật Bắc Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.