Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Báo Chính phủ

Sáng 4/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Dự phiên họp còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã bắt tay, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cuộc họp chuyên đề thứ ba về xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hai phiên họp trước, Chính phủ đã hoàn thành 16 dự án Luật để trình Quốc hội trong năm 2022 và 2023, đồng thời điều chỉnh chương trình làm việc của Chính phủ cho phù hợp công việc và có tính trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận 5 dự án Luật và 1 Nghị quyết gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông trình; Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình; Dự án Luật Lực lượng tham bảo vệ trật tự an ninh cơ sở do Bộ Công an trình; Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an trình; Dự án Luật Đường bộ do Bộ Giao thông vận tải trình; Chính phủ cũng nghe Bộ Công an trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Thủ tướng đề nghị cơ quan trình tóm tắt, đi thẳng vào vấn đề, các đại biểu tập trung thảo luận, sớm hoàn thiện dự thảo các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội đảm bảo tiến độ, chất lượng./.