Thời sự Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh tại Thiên Tân, Trung Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam tối 30/8 rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9.

Tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long...

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 được tổ chức tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước (gồm 10 thành viên chính thức của SCO). Trong đó có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi… và các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại, cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị có chủ đề "Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững". Đây sẽ là cơ hội để những người đứng đầu chính phủ các quốc gia thành viên của SCO cũng như những lãnh đạo khách mời có thể chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực, cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững.

Trước chuyến công tác, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần được mời tham dự nhiều hội nghị thượng đỉnh mở rộng của các tổ chức, cơ chế mà Việt Nam không phải là thành viên, như G7, G20, BRICS và nay là SCO. Điều này cho thấy bạn bè, đối tác quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam; muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo, bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại - đầu tư, các dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh những cuộc trao đổi tới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các lãnh đạo Trung Quốc sẽ góp phần tăng cường trao đổi chiến lược, tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược và tìm ra giải pháp để xử lý các khác biệt, bất đồng còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước, qua đó, tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước.

Hợp tác Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển hết sức mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 theo số liệu thống kê của Việt Nam đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3%; 7 tháng đầu năm tăng trên 21%.

Hợp tác du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, Trung Quốc trở lại ngôi đầu về số lượng khách du lịch đến Việt Nam với hơn 3,1 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm, chiếm 22,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Một số lĩnh vực hợp tác trọng điểm về phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt có tiến triển rõ nét; những mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, cùng với sầu riêng có tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt trên 3 tỷ USD, một số mặt hàng nông sản chủ lực khác cũng tiếp tục được xuất khẩu thông thoáng sang thị trường Trung Quốc.

Giao lưu nhân dân thời gian qua diễn ra sôi động, đặc biệt trong bối cảnh năm nay là Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao.