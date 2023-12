Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 4 tập thể, cá nhân được Bộ Công an biểu dương; Bảo đảm mọi người dân Nghệ An đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên… là những thông tin nổi bật ngày 11/12.