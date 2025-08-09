Thời sự Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách để thảo luận về vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Dự cuộc làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Trong phát biểu đề dẫn, thông tin với Hội đồng về tình hình tình hình quốc tế, nhất là các nền kinh tế lớn và tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nước ta đã, đang và sẽ triển khai nhiều chương trình, chiến lược quan trọng như: Sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các Nghị quyết “trụ cột.”

Cùng với đó, triển khai nhiều công trình mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế như đường sắt tốc độ cao, đường sắt liên vận, điện hạt nhân, Trung tâm tài chính quốc tế, Trung tâm thương mại tự do. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo mọi người dân đều có nơi ở, học sinh được học hành, không ai bị bỏ lại phía sau như: xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội; xoá nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng các trường học khu vực biên giới đất liền; miễn học phí, hỗ trợ ăn trưa cho học sinh...

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Chính phủ cần và lắng nghe các ý kiến đóng góp về các giải pháp, nhất là giải pháp đột phá để đạt được mục tiêu đề ra và Hội đồng Tư vấn chính sách là một kênh chất lượng.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách đã thảo luận sôi nổi, phân tích tình hình, đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về kinh tế vĩ mô, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách nhận định, hiện nay kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như tỷ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn. Hội đồng đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, an toàn, bao trùm và bền vững, trong đó hết sức lưu tâm đến chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Đối với vấn đề kích cầu tiêu dùng, các thành viên Hội đồng cho rằng, các động lực tăng trưởng cả từ phía cung và phía cầu cần được làm mới và khai thác hiệu quả, ít nhất là phải tương đương hoặc cao hơn mức trước đại dịch COVID-19. Do đó, phải kích cầu tiêu dùng bằng các giải pháp về tài khóa, tiền tệ và các giải pháp khác.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng đề xuất cần chú trọng xây dựng quy trình công việc rõ ràng; ban hành tài liệu đào tạo cho cán bộ xã, phường và tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục cho người dân; nghiên cứu áp dụng mô hình hành chính liên phường, xã tại một số địa bàn đô thị cũ để điều phối và bảo đảm cung cấp liên tục một số dịch vụ thiết yếu vốn được thiết kế ở quy mô liên phường, xã.

Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho phường, xã cần đi kèm với chuyển giao cán bộ đã từng đảm nhận công việc đó ở cấp quận, huyện trước đây. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, trong đó có việc liên thông dữ liệu; thống nhất nền tảng dùng chung trong giải quyết dịch vụ công liên thông; chú trọng việc điều chỉnh các quy hoạch để có căn cứ triển khai các công việc khác; có phương án khắc phục tình trạng quá tải trong xử lý công việc ở cấp xã...

Hội đồng cũng chỉ rõ, hộ kinh doanh là một trụ cột không thể thiếu của nền kinh tế, đóng góp gần 25% GDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại sự linh hoạt và năng động cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng địa phương, đồng thời giúp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Do vậy, mọi sự thay đổi hướng đến khu vực này đòi hỏi phải có sự thận trọng, kiên nhẫn, bền bỉ, từng bước, bắt đầu từ nâng cao nhận thức, tiếp đó là hỗ trợ thực chất, hiệu quả cả về cơ sở vật chất lẫn quy trình, với mục đích cuối cùng là hướng đến sự hài lòng và tự nguyện tuân thủ của người dân...

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, chân thành, thẳng thắn; với tư duy, cách tiếp cận giải quyết vấn đề khoa học, sát thực tế của các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí với các nhận định của Hội đồng về tác động chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với thế giới và Việt Nam, cũng như các đề xuất giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt như: tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ; đa dạng hóa thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu; khuyến khích đầu tư ra nước ngoài; có giải pháp giữ chân nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của họ.

Đánh giá cao các ý kiến của Hội đồng về bất động sản và đề nghị Hội đồng nghiên cứu vấn đề bất động sản một cách toàn diện hơn, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, bất động sản là một động lực cho tăng trưởng, tuy nhiên, hiện nay cũng có một số dấu hiệu không như kỳ vọng, cần giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khóa, đất đai… để bất động sản phát triển bền vững. Trong đó, Chính phủ đang tích cực xử lý liên quan vấn đề pháp lý, chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội, góp phần giải toả bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản.

Nhất trí với ý kiến của các nhà khoa học, nhà kinh tế về giải pháp để tăng trưởng cao, bền vững, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành.

Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, kích cầu sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; đa dạng hóa các nguồn tín dụng, tăng cường 20-25% nguồn trái phiếu tập trung vào các công trình, dự án lớn.

Về cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá, theo Thủ tướng, cái khó nhất là tỷ giá, nhất là khi đồng USD tăng giá; chúng ta kỳ vọng nếu giá trị đồng USD giảm xuống do lãi suất giảm thì là điều tốt, nhưng phải có giải pháp chủ động phòng ngừa; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công 100%.

Về thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ nhất trí với ý kiến của các chuyên gia về việc phải ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, tạo tâm lý khan hiếm; đấu tranh ngăn chặn buôn lậu; tăng cung vàng cho thị trường...; giao Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến và có giải pháp thực hiện ngay, song không để xảy ra lợi dụng chính sách bằng công cụ kiểm tra, giám sát.

Lưu ý phải chủ động, bình tĩnh, bản lĩnh, giải quyết các vấn đề, không hoang mang dao động trước những diễn biến xấu, đột xuất, bất ngờ; song cũng không được lơ là, mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hoá để có thặng dư thương mại; xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch; kiểm soát vấn đề buôn lậu, chống đầu cơ vào vàng, USD.

Cùng với đó, cần kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá; tổ chức các hội chợ để tăng cường giao lưu hàng hoá, kết nối cung cầu; có các chính sách thuế phù hợp hơn với tình hình Việt Nam; giảm thuế, phí, lệ phí...

Về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận các ý kiến của Hội đồng; cho biết công việc của cấp xã đang có áp lực công việc, cần giải toả. Do đó, phải tăng cường năng lực cho cán bộ; thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với công việc và năng lực cán bộ; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ.

Thủ tướng cho biết, tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ; thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá; tăng cường năng lực toàn diện cho Trung tâm hành chính công cấp xã; giải quyết tốt việc sắp xếp cơ sở vật chất; có cơ chế chính sách cho cán bộ; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó chuyển đổi số cả về thể chế, hạ tầng, nhân lực, tổ chức tốt phong trào “bình dân học vụ số”.

Ghi nhận các ý kiến của Hội đồng liên quan cổ phần doanh nghiệp Nhà nước, với việc tập trung xem xét các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả và tiếp tục phát huy những doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, Thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến của Hội đồng về đẩy mạnh hợp tác công tư; số hoá điều hành, nhất là trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt xây dựng đề án về số hoá phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; có chính sách để thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển theo hướng lành mạnh hóa"./.