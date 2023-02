Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Singapore: Đưa hợp tác kết nối kinh tế hai nước lên tầm cao mới

(Baonghean.vn) - Chồng, cha, ông, cố chúng tôi là ông Thái Ngô Dương, sinh năm 1933, trú quán xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã từ trần vào lúc 19h5’ ngày 2/2/2023 (tức là ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão). Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.