Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từng bước bình thường hóa với dịch Covid-19

Đến ngày 3/3, Việt Nam đã tiếp nhận 218 triệu liều vaccine phòng Covid-19; thực hiện phân bổ 204,4 triệu liều, tiêm được hơn 196 triệu liều. Đáng chú ý, trong 30 ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân (từ 29/1 - 28/2), cả nước tiêm được hơn 14 triệu liều, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại (hơn 12 triệu liều), góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc.

Làm rõ một số vấn đề, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, số ca mắc trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron (đã xuất hiện ở gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ), chiếm gần 90% tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước. Các sinh phẩm xét nghiệm hiện nay vẫn đang có hiệu quả trong công tác phát hiện. “Vaccine hiện nay đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện. Vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng tái nhiễm của biến chủng Omicron là có nên vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Hệ thống y tế vẫn đang trụ vững, tăng cường năng lực hồi sức và điều trị các ca nặng. Bộ Y tế đang tiến hành từng bước, hướng tới điều trị Covid-19 như điều trị bệnh nhân thông thường. Đặc biệt, trong giai đoạn này, việc thực hiện thông điệp 5K + vaccine + thuốc điều trị và ý thức người dân, rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố thông tin, phân tích về tình hình dịch bệnh tại địa phương, các biện pháp được tăng cường triển khai nhằm bảo vệ người có nguy cơ cao, đặc biệt đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19. Một số ý kiến đề xuất Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá để hạn chế ảnh hưởng của biến thể Omicron đến hoạt động phục hồi kinh tế-xã hội; hướng dẫn người dân mua, sử dụng thuốc Monulpiravir an toàn, kịp thời.

Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đề xuất tăng năng lực điều trị tại cơ sở, tháo gỡ thủ tục, hướng dẫn đối với cách ly F1; tăng cường phân luồng các tầng điều trị; kiến nghị chuyển khai báo y tế điện tử cho tất cả người dân thành khai báo dành cho các F0 để tập trung quản lý người mắc COVID-19…

Từng bước bình thường hóa với dịch Covid-19

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, qua báo cáo của Bộ Y tế và các ý kiến tại cuộc họp, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản đang trong tầm kiểm soát trên phạm vi cả nước, đạt mục tiêu tập trung kiểm soát rủi ro các ca chuyển nặng, ca tử vong đã đề ra tại Nghị quyết 128/NQ-CP.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

Điểm lại công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 trong nước, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chiến dịch tiêm vaccine của chúng ta thành công, đạt tỷ lệ bao phủ rất cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Về công tác điều trị, chúng ta đã kết hợp hài hòa, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả giữa điều trị tại cơ sở y tế và điều trị tại nhà, kiểm soát rủi ro; đang đi đúng hướng, từng bước chứng tỏ hiệu quả rõ rệt.

Cùng với đó, vấn đề “thuốc điều trị là việc khó” nên Bộ Y tế tiến hành rất thận trọng, vừa bảo đảm sức khỏe của người dân, vừa tuân thủ các quy định pháp luật, vừa giải quyết vấn đề cấp bách đặt ra chưa có tiền lệ. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã cấp phép được một số loại thuốc để phòng, chống dịch. Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để nhanh chóng cấp phép thêm loại thuốc phù hợp tình hình, thông lệ quốc tế cũng như các quy định của luật pháp, giải quyết được bài toán không có tiền lệ.

Bên cạnh đó, việc sản xuất vaccine trong nước được thúc đẩy với tinh thần tích cực, hạn chế tối đa thủ tục hành chính nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, khoa học; ưu tiên tính mạng, sức khỏe người dân và đến nay tình hình đang có triển vọng cao.

Trong thời gian qua, công tác an sinh xã hội được thực hiện tích cực với kinh phí khoảng 78 nghìn tỷ đồng, đặc biệt trong dịp Tết đã dành khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng cho công tác này từ các nguồn khác nhau. Trong bối cảnh khó khăn, phức tạp, an ninh trật tự được bảo đảm trên phạm vi cả nước; tình hình tội phạm trong 2 tháng đầu năm giảm trên nhiều tiêu chí. Với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc huy động nguồn lực chống dịch được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, do kiểm soát tốt dịch Covid-19 nên việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Từ mối quan hệ chặt chẽ của hai nhiệm vụ này, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng khi chuyển hướng chiến lược trong phòng, chống dịch; việc triển khai chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, nhân dân, doanh nghiệp có thêm nhiều kinh nghiệm phòng, chống dịch để từ đó chủ động, bình tĩnh, nhất quán, kiên định hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, Tết Nguyên đán diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. “Qua thực tiễn cho thấy, vaccine là lá chắn quan trọng, an toàn nhất trong phòng, chống dịch. Tiêm vaccine sớm hơn, tăng cường mũi thứ 3 sẽ an toàn hơn. Việc bảo đảm thuốc chữa bệnh kịp thời góp phần ngăn chặn chuyển nặng, tử vong. Những kinh nghiệm khác là kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao; đề cao ý thức người dân, chấp hành nghiêm thông điệp "5K"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự biết cách phòng, chống dịch; tăng cường lực lượng y tế cơ sở; thực hiện hiệu quả 4 tại chỗ và tích cực xã hội hóa trong phòng, chống dịch”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Chuẩn bị sẵn sàng với dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo với biến chủng Omicron, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không hoang mang; nắm chắc và bám sát tình hình thực tiễn để có giải pháp phù hợp phòng, chống dịch tốt, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, từng bước bình thường hóa với dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “đa mục tiêu”: Tiếp tục ngăn chặn lây lan, tập trung kiểm soát hiệu quả rủi ro, hạn chế số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế; thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế; giải quyết, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội; bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh.

Về giải pháp triển khai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên trì, kiên quyết thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện nghiêm và linh hoạt, hiệu quả công thức “5K+vaccine+thuốc điều trị+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp linh hoạt khác”, vận dụng linh hoạt trong điều kiện cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine trên tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, hoàn thành tiêm mũi 3 trong quý I/2022, cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm), hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12-17 tuổi trong tháng 3/2022, chuẩn bị chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, nghiên cứu tiêm mũi thứ 4 và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi…