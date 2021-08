Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy tinh thần 'chiến tranh nhân dân' trong phòng chống dịch

Chiều tối 26/8, ngay sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác chống dịch Covid-19.

Cùng dự cuộc làm việc có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của 312 xã phường trên toàn thành phố.

Phát biểu mở đầu phiên làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến công tác, làm việc nhằm đánh giá sơ bộ việc triển khai tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 23/8. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, đánh giá các giải pháp đã đề ra, lưu ý nếu các giải pháp này đúng, trúng, sát thực tế, khả thi thì tiếp tục tổ chức thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả hơn, bổ sung hoàn thiện dần các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86 ngày 6/8 để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phòng chống dịch trên phạm vi toàn quốc. Gần đây nhất, Thủ tướng ban hành Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8 về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Qua kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu dán số điện thoại, phát huy tinh thần "chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích" trong phòng chống dịch tại xã, phường, triển khai Nghị quyết 30 của Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ, các Công điện của Thủ tướng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng vào làm việc với TP.HCM để đánh giá việc thực hiện 3 nấc đến nay là: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và tăng cường theo Chỉ thị 16. Đánh giá sơ bộ giải pháp đã đúng, trúng, sát thực tế, khả thi chưa? Nếu rồi thì tổ chức thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả, bổ sung hoàn thiện dần các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, sơ kết 3 ngày thực hiện Công điện 1099 và Chỉ thị 11 của UBND TP, hiện nay lưu lượng lưu thông giảm 90% so với ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 và giảm 25% so với ngày 22/8. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý các Bí thư, Chủ tịch xã, phường chưa nhận thức rõ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường thành pháo đài.

Việc thực hiện nhanh công tác xét nghiệm với 947.000 test nhanh kháng nguyên tại vùng đỏ, vùng cam, ghi nhận dương tính 32.700 mẫu, chiếm 3,4%. Tuy nhiên, còn một số địa bàn, quận huyện vùng xanh, vùng triển khai chậm có nơi chưa đạt 50%.

Về tiêm vaccine, TP.HCM đã tiêm 5,6 triệu liều nhưng những ngày gần đây đạt thấp. Về quản lý, chăm sóc điều trị F0 trong 3 ngày qua, 401 trạm y tế lưu động với sự tham gia của tổ quân y của Bộ Quốc phòng đã phát huy hiệu quả trong điều trị tại nhà, tại cộng đồng. Các trung tâm phục hồi quốc gia đi vào hoạt động, cùng với kết nối các tầng điều trị, kịp thời cứu chữa các ca chuyển nặng.

Về cung ứng hàng hóa, an sinh xã hội, TP. HCM đã làm việc với các nhà cung ứng để cung ứng tới xã phường thị trấn, tới giờ này việc dự trữ hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu bà con. Thành phố đã khẩn trương triển khai gói an sinh 1,5 triệu/hộ và đang khẩn trương cấp phát trên 540.000 gói an sinh cho các gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh. Duy trì sản xuất không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa theo các phương thức bảo đảm an toàn, đặc biệt là cố gắng, duy trì các hoạt động logistics.