Thời sự Thủ tướng phân bổ cho Nghệ An hơn 681 tỷ đồng để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg, ngày 9/10/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ sung hơn 6.640 tỷ đồng cho 18 địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới; riêng tỉnh Nghệ An được phân bổ 681,461 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Trước đó, ngày 8/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6302 /BGDĐT-KHTC gửi UBND 18 tỉnh, thành phố thông báo danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được thực hiện đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trong đó, tỉnh Nghệ An, địa phương hiện có 21 xã biên giới, có 10 trường được đầu tư giai đoạn này, gồm các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đã tổng hợp danh mục, nhu cầu đầu tư gửi Bộ Tài chính để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu tiến độ 100 trường được khởi công trong tháng 10/2025, chậm nhất trước ngày 19/12/2025.

Tại Nghệ An, sáng 11/10, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi, công trình đầu tiên trong 10 trường được phê duyệt trong năm 2025 đã được khởi công với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Công trình được xây dựng tại xã biên giới Na Ngoi, thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và là địa bàn trọng yếu về an ninh - quốc phòng, cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 250 km. Với quy mô diện tích khoảng 5,5 ha và tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa, trường được thiết kế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh.

Dự án gồm 49 lớp học, cùng hệ thống phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.900 học sinh vùng biên, tạo điều kiện để các em được học tập trong môi trường tốt, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách.