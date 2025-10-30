Thời sự Thủ tướng: Sẽ xem xét tăng lương sớm hơn Thủ tướng cho biết, theo kế hoạch, việc tăng lương sẽ được thực hiện vào tháng 7/2026. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, Chính phủ sẽ xem xét, cân nhắc để tăng lương sớm hơn.

Sau hơn một ngày Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, chiều 30/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm.

Những thành tựu đáng tự hào trong nhiệm kỳ

Thủ tướng cho biết, ngồi nghe các đại biểu phát biểu trong 2 ngày nay, ông nhận thấy sự tâm huyết, trách nhiệm.

Nền kinh tế đã đủ sức chống chọi với các cú sốc lớn từ bên ngoài. Kinh tế vĩ mô vì thế ổn định, lạm phát được kiểm soát đi kèm với thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng áp lực thì càng nỗ lực. Ảnh: Quốc hội

Theo Thủ tướng, nợ công, nợ nước ngoài, nợ chính phủ đều giảm, đời sống nhân dân nâng lên, chỉ số hạnh phúc tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Minh chứng rõ nét nhất là cuộc diễu binh lịch sử dịp 2/9 với rất nhiều loại vũ khí mang thương hiệu Việt Nam, có những loại vũ khí chỉ có 4-5 nước làm được. "Chúng ta rút ngắn để xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy tiến thẳng lên hiện đại", Thủ tướng nói.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết, "chưa bao giờ đầu tư nhiều như thế". Thời kỳ đại dịch Covid-19, 68 triệu người được hưởng chính sách, ngân sách chi 1,1 triệu tỷ đồng cho các chính sách an sinh. Những thành quả ấy là rất đáng trân trọng.

Việt Nam đã tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin để tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, nhiệm kỳ này phải giải quyết rất nhiều tồn đọng, trong đó có 12 dự án thua lỗ kéo dài mấy chục năm nhưng nay đã cơ bản giải quyết xong, nhiều dự án bắt đầu có lãi. Thủ tướng cũng nêu về những kết quả tích cực trong xử lý 4 ngân hàng yếu kém và Ngân hàng SCB.

Với gần 3.000 dự án còn tồn đọng cần giải quyết, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã phân loại, với hơn 2.000 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Bộ, ngành, địa phương; còn 500-600 dự án phải báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về hạ tầng, Thủ tướng nêu rõ cần bám sát mục tiêu của Đại hội Đảng đã đề ra là 3.000km đường cao tốc thì đến nay đã vượt 3.000km; 1.700km đường ven biển thì đã hoàn thành và đến cuối năm sẽ vượt.

Có tiền mới chi được

Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng bày tỏ đây là vấn đề dai dẳng, là băn khoăn của mọi người trong hệ thống chính trị. “Nhưng vì sao biết mà không làm được, hoặc làm nhưng chậm?”, Thủ tướng đặt vấn đề và chỉ ra nhiều nguyên nhân.

Trước hết, ông cho biết nhiệm kỳ này chi 3,4 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước trình trên 10.000 dự án, song theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án được cắt giảm và đến nay chỉ còn hơn 4.700 dự án.

“Giảm số lượng dự án mới tập trung làm được hệ thống cao tốc ở ĐBSCL. Đầu nhiệm kỳ tôi vào chỉ bàn quyết tâm, còn vấn đề đầu tiên là tiền đâu thì không có. Nhưng rồi chúng ta đã thu xếp được để làm”, Thủ tướng nói.

Ảnh: Quốc hội

Cùng với đó, ông cho biết hệ thống cao tốc lên các tỉnh miền núi phía Bắc đang được triển khai, các tuyến cao tốc ở miền Trung được tính toán mở rộng. Đồng thời với các chủ trương này là việc đầu tư mở rộng bến cảng, sân bay, giải phóng mặt bằng xây đường sắt tốc độ cao và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, tăng đầu tư cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và có khoản dự chi cho các vấn đề phát sinh như đại dịch, thiên tai.

Thủ tướng cho biết, dự toán chi cho nhiệm kỳ phải phù hợp, trong đó tập trung chi vào 3 nội dung. Một là chi cho con người và tổ chức bộ máy, hai là chi để đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, ba là đảm bảo an sinh xã hội với định hướng “không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần”.

Với hàng loạt vấn đề phát sinh như bão lũ, thiên tai, dịch bệnh, Thủ tướng lưu ý phải “có tiền mới chi được”. Chúng ta phải tính toán làm sao thu cho đủ chi, còn nếu thu mà không đủ thì sẽ bị hụt chi và sẽ mất cân đối thu - chi và bội chi sẽ tăng cao.

Lắng nghe nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng dự toán chi chưa sát, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận điều này và cho rằng đó là khuyết điểm cần khắc phục.

Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định tất cả các khoản tăng thu, giảm chi đều xin ý kiến Quốc hội và thời gian qua việc này đã “đi đúng hướng”.

“Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương ngay vào đầu năm 2026. Theo kế hoạch, việc tăng lương được thực hiện vào tháng 7/2026. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn", Thủ tướng cho biết.