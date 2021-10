Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí đối phó tình trạng thiếu than

Phát biểu khi chủ trì cuộc họp lần thứ 5 sau hơn 10 năm thành lập của Ủy ban Năng lượng Quốc gia, cơ quan điều phối năng lượng cấp cao nhất của Trung Quốc tổ chức ngày 9/10, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường, cũng là Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Quốc gia nhấn mạnh, an ninh năng lượng liên quan đến an ninh phát triển và an ninh quốc gia.

Ông cho rằng, Trung Quốc vẫn là quốc gia đang phát triển, do vậy, phát triển là nền tảng và chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Ở giai đoạn hiện nay, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, do vậy, nhu cầu về năng lượng sẽ tiếp tục gia tăng.

Theo ông Lý Khắc Cường, thiếu hụt nguồn cung là vấn đề mất an toàn năng lượng lớn nhất, yêu cầu Trung Quốc tối ưu hóa các sắp xếp về sản lượng than, xây dựng hợp lý các nhà máy nhiệt điện than tiên tiến dựa trên nhu cầu phát triển, tiếp tục từng bước xóa bỏ các nhà máy điện than lạc hậu.

Hội nghị Ủy ban Năng lượng Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông cũng yêu cầu tăng cường thăm dò khai thác dầu khí trong nước, tích cực phát triển khí đá phiến và mêtan than đá, đa nguyên hóa hợp tác dầu khí quốc tế. Tăng cường xây dựng năng lực tích trữ dầu khí, thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn công nghệ tích trữ năng lượng tiên tiến, không ngừng phong phú các công cụ đảm bảo nguồn cung năng lượng an toàn.

Ông Lý Khắc Cường khẳng định, mục tiêu carbon đạt đỉnh và trung hòa carbon là một yêu cầu để chuyển đổi và nâng cấp nền kinh tế Trung Quốc, cũng là một yêu cầu để cùng ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để đạt các mục tiêu một cách khoa học và có trật tự, cần nghiên cứu đưa ra thời gian biểu và lộ trình dựa trên các tính toán sâu, kết hợp với tình trạng mâu thuẫn cung - cầu giữa điện và than thời gian gần đây, tránh để tình trạng cắt điện và dừng sản xuất xảy ra tùy tiện hoặc chạy theo phong trào, nhằm đảm bảo điện sưởi ấm cho người dân miền Bắc vào mùa Đông, đảm bảo sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như sự phát triển bền vững bình ổn của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, nước này cần thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng than sạch, tăng tỷ trọng năng lượng sạch, đẩy mạnh việc chuyển đổi sang tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong các lĩnh vực trọng điểm, vận động người dân tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng lực phát triển xanh.

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ và thiết bị cốt lõi then chốt trong lĩnh vực năng lượng, tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh và các-bon thấp tiên tiến. Nâng cao mức độ thông minh của mạng lưới điện và cải cách giá điện theo bậc.

Các tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra sau khi một đợt cắt điện luân phiên nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây đã quét qua hơn 20 tỉnh, thành ở nước này kể từ giữa đến cuối tháng 9. Nguyên nhân của tình trạng này là do nguồn cung cấp than không đủ và giá than cao, một số khu vực ở Trung Quốc đã hết chỉ tiêu về tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh nước này đang tập trung thực hiện các cam kết về cắt giảm khí thải./.