Thời sự Thủ tướng: Việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu Chiều 23/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị đánh giá, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị đánh giá, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các trung tâm phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động, từ ngày 1/7 đến ngày 19/8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ. Trên cơ sở 30 Nghị định của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện. Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó, gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tính đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó, có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Còn 354 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Còn 601 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, các đại biểu cho rằng, việc thực hiện giải quyết công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu… chưa đồng bộ; công tác tài chính, ngân sách còn vướng mắc trong bàn giao hồ sơ, số liệu…

Đặc biệt, sau sắp xếp, chính quyền địa phương cấp xã mới tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và giải quyết thủ tục hành chính; chưa khai thác tốt không gian mới và chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển… Lãnh đạo các bộ, ngành cho biết, đã cử cán bộ và sẵn sàng cử cán bộ từ bộ, ngành xuống tỉnh, thành phố, thậm chí cấp xã để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương.

Trang bị hành trang mới, khí thế mới, động lực mới

Thủ tướng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo là không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, hoàn thiện dần. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại giang sơn nhằm trang bị hành trang mới, tạo khí thế, động lực mới để cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh khối lượng công việc là rất lớn, thực hiện chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã triển khai nhiệm vụ hết sức quyết liệt. Kết quả đến nay tạo được sự đồng thuận chung của cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, ngành, địa phương. Việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản "thuận buồm xuôi gió", đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Cho rằng đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo là không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, hoàn thiện dần; song có những vấn đề không thể giải quyết được ngay nhưng cũng không thể để kéo dài mãi; mà quyết tâm phải cao, nỗ lực phải cao, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về thể chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trên cơ sở các luật, nghị quyết đã có, tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, quy định để có cơ sở, căn cứ thực hiện,

Các cơ quan tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; việc này phải đặt lên hàng đầu, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đây cũng là nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Về tổ chức và biên chế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn làm sao cho phù hợp, trơn tru, vận hành hiệu quả nhất; các cơ quan tiến hành rà soát tổng thể, phân loại, trước mắt những vị trí nào thiếu thì cần sớm bổ sung.

Về tăng cường cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải căn cứ nhu cầu của địa phương, từ đó bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý trên cơ sở sự điều phối của địa phương, tránh lãng phí, tránh bỏ sót và chồng chéo.

Các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, tiếp tục hướng dẫn, tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song cũng không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nếu cần phải đề xuất, nếu thừa thì điều chuyển, thiếu phải bổ sung, đồng thời tiếp tục hướng dẫn cho địa phương về thực hiện mua sắm, về thu, chi tài chính, ngân sách.

Về hạ tầng thông tin và hạ tầng số còn đang có những trục trặc, đầu tư manh mún, nhiều đầu mối, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phải chủ trì, bảo đảm kết nối thông suốt, một hệ thống; các bộ, ngành phải có cơ sở dữ liệu của bộ, ngành mình, tinh thần là phải "đúng, đủ, sạch, sống; các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ phải tích cực vào cuộc để hoàn thiện hạ tầng này. Đối với 17 bộ, ngành có hệ thống thủ tục hành chính phải kết nối, thống nhất, liên thông với nhau.

Về bộ công cụ để đo lường, đánh giá, giám sát, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành trước ngày 10/9.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh và cấp huyện tích cực, chủ động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch, cần xác định định hướng phát triển, khai thác không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị cấp xã, cấp tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh và cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần tích cực, chủ động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các cơ quan truyền thông tuyên truyền hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm căn cứ tình hình cụ thể; đẩy mạnh thông tin về những mô hình hay, cách làm hiệu quả để các địa phương học tập, nhân rộng.

Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra của Đảng uỷ Chính phủ phải chủ động vào cuộc, định kỳ báo cáo Chính phủ và Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ; biểu dương, khen thưởng kịp thời đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như xử lý tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở, ách tắc quá trình phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc vào ngày 26/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực và sớm điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc vào ngày 26/8; chuẩn bị, tổ chức thật tốt Triển lãm 80 hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc vào ngày 28/8./.