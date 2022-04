Thủ tướng: Xử lý nghiêm việc đưa tin thất thiệt ảnh hưởng thị trường

Trong Công điện vừa gửi, Thủ tướng yêu cầu 6 bộ, cơ quan, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại hai Công điện ngày 3/12/2021 và ngày 7/4/2022. Điều này nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu được hoạt động an toàn, hiệu quả, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực thị trường.