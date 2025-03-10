Thời sự Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm cuộc sống Nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Công an xã Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) gặt lúa chạy lũ giúp Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 185/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhân dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (thống kê chưa đầy đủ đến 19 giờ ngày 02/10/2025, bão, lũ làm 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà sập đổ, trên 170 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hại…) để lại nỗi đau, mất mát đối với nhiều gia đình; ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế xã hội của nhiều địa phương và cả nước trong năm 2025.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các địa phương và Nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố do bão đi qua, cùng với các lực lượng quân đội, công an đã chủ động vào cuộc, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, từng bước ổn định đời sống.

Tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường lớp, sách vở, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu nơi khám, chữa bệnh

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2025, bảo đảm cuộc sống Nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất, trong đó: Tập trung hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng; hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025. Tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ tàn phá thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 02/10/2025.

Công an xã Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) giúp dân san lấp bùn đất do mưa lũ kéo dài.

Cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều" huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có của giúp của, ai có công giúp công", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các địa phương liên quan triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan: Thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão lũ gây ra trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 04/10/2025; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ. Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng.