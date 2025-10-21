Thời sự Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU Chiều tối 21/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU).

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Dự phiên họp có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển.

Quang cảnh phiên làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Nghệ An tăng cường lực lượng điều tra, xác minh, xử lý triệt để tàu cá mất kết nối VMS

Hiện nay, nước ta đang tập trung cao điểm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm để giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC đảm bảo đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” tại đợt thanh tra sắp tới.

Ngày 17/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2310/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Quyết định nêu rõ quan điểm là mở đợt cao điểm, kiên quyết xử lý triệt để với các hành vi vi phạm quy định về IUU; ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; phấn đấu đến ngày 15/11/2025 không còn xảy ra các vụ việc vi phạm mất kết nối VMS trên 6 giờ không báo cáo vị trí về bờ, mất kết nối quá 10 ngày không đưa tàu về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Trong đợt cao điểm, Thủ tướng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm gồm: Hoàn thiện quy định pháp luật thủy sản; quản lý đội tàu; kiểm soát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tàu cá và ngư dân; triển khai đồng bộ hệ thống nhật ký khai thác, thu mua chuyển tải điện tử (e-logbook) và hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) tại tất cả cảng cá.

Là địa phương có số lượng tàu cá lớn, xếp thứ 5 cả nước, với 2.631 tàu cá, trong đó 1.039 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chống khai thác IUU.

Tỉnh đã hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu tàu cá với cơ sở dữ liệu dân cư, gắn định danh và số điện thoại chính chủ cho toàn bộ 2.631 tàu, đạt tỷ lệ 100%, đây là nền tảng quan trọng giúp quản lý đội tàu minh bạch, hiệu quả, theo thời gian thực.

Công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm được các lực lượng chức năng trong tỉnh triển khai quyết liệt, đặc biệt là xử phạt hành vi cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Tổng số tàu cá từ 24m trở lên mất kết nối từ đầu năm 2024 đến nay là 373 tàu. Số tàu đã xác minh, xử lý 184 tàu (trong đó đã xử phạt 79 tàu), với số tiền gần 2,8 tỷ đồng; đã khép hồ sơ, không xử phạt 105 tàu; đang điều tra, xác minh 189 tàu.

Bên cạnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kiên trì thay đổi nhận thức ngư dân về chống khai thác IUU, Nghệ An tiếp tục tăng cường lực lượng, nhân sự đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan mất kết nối VMS như: Thành lập Tổ liên ngành điều tra, xác minh, xử lý tàu mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình của tỉnh do lực lượng Biên phòng tỉnh chủ trì; huy động nhân lực từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, chính quyền địa phương có tàu cá cùng vào cuộc.

Phải tạo được đột phá

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm chính trị cao, thể hiện tinh thần “tuyên chiến” với khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

“Đã nói là làm; đã cam kết là phải thực hiện. Mà đã làm, đã thực hiện là phải ra sản phẩm, có thể cân đong, đo đếm và lượng hóa được; không nói nhiều làm ít, không nói đại khái, qua loa rồi để đấy”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Với tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hằng tuần, bảo đảm nội dung có tiến bộ rõ rệt qua từng tuần, hướng đến mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC.

Thủ tướng lưu ý, so với Phiên họp thứ 17 cách đây một tuần, dù đã có những chuyển biến tích cực bước đầu nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tạo được đột phá, trong khi đây là nhiệm vụ bắt buộc phải có đột phá, phải xử lý dứt điểm trong năm nay.

Do đó, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, đầy đủ thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó có Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, cùng Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, các cơ quan phải đảm bảo hành động thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể trên tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; đồng thời đánh giá, biểu dương và xử lý trách nhiệm công bằng, minh bạch. Ai làm tốt phải được khen thưởng, nêu gương. Ai làm chưa tốt phải bị nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt tập trung quản lý chặt chẽ đội tàu và giám sát hoạt động khai thác; phải hoàn thành việc cấp phép cho toàn bộ tàu cá đủ điều kiện; những tàu không đủ điều kiện thì kiên quyết dừng hoạt động, không cấp phép, không cho ra khơi.

Đối với các địa phương ven biển, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, vừa biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, vừa phát hiện, phản ánh và lên án những hành vi vi phạm để xử lý nghiêm, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong chống khai thác IUU.