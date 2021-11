Thua lỗ vì chơi tiền ảo, người phụ nữ lừa đảo hơn 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 1 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.



Trước đó ngày 16/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh tố cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988), trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân và tin nhắn trao đổi với nạn nhân. Ảnh: Hồng Ngọc Qua đấu tranh khai thác, Vân khai nhận: Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt.



Theo đó, vào khoảng cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền của người quen là chị D.T.L. Qua trò chuyện, Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân đã tự giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục, thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.

Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân để lừa chị L.rằng, đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục và yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản của Vân. Để lấy lòng tin của chị L., thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ.

Lực lượng công an củng cố hồ sơ vụ án. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau khi chị L. đã tin tưởng, Vân liên tục yêu cầu chuyển tiền vào 6 tài khoản do Vân quản lý ở trên rồi dùng số tiền đã nhận để xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác đã gửi tiền cho Vân như chị L. Bên cạnh đó, Vân còn dùng tiền của chị L. để tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo. Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8/2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng. Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. và rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh rồi về quê tại huyện Nghĩa Đàn, để trốn tránh.

Ngoài số tiền đã chiếm đoạt của chị L., Nguyễn Thị Vân còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, Vân còn lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng của 8 công dân khác.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, bị can và mở rộng vụ án. Qua đây, Phòng Cảnh sát hình sự cũng thông báo ai là nạn nhân của Vân liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ vụ việc.