Thua tiền ảo, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo dự báo hôm nay (7/6), các khu vực tỉnh Nghệ An ngày có nắng gián đoạn, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác.

(Baonghean.vn) - Tối 6/6, tiền vệ người gốc Đô Lương, Nghệ An - Andrej Nguyễn An Khánh đã có mặt tại Hà Nội và sẵn sàng hội quân cùng U23 Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Tập đoàn Tân Long và Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam quyết định trao thưởng 500 triệu cho Sông Lam Nghệ An sau khi đội bóng này giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 11 V.League 2023.

(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đến trao tặng xi măng cho xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

(Baonghean.vn) - Tân huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An – ông Phan Như Thuật đã thổi làn gió mới vào lối chơi của Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng này giành chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu diễn ra trên sân Vinh thuộc vòng 11 V.League 2023.

(Baonghean.vn) - Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 382/ KH-UBND Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2024 nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

(Baonghean.vn) - Mới đây, kỹ sư an ninh mạng cấp cao Chris Plummer (Mỹ) đã cảnh báo về một lỗ hổng mới trên Gmail, có thể bị lợi dụng để giả mạo các tổ chức uy tín nhằm đánh lừa người dùng.

(Baonghean.vn) - Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An ngày 7/6

(Baonghean.vn) - Tham gia Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2023 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, Nghệ An có 32 sản phẩm OCOP, 1 sản phẩm đặc sản và 1 sản phẩm rau củ quả.

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, hai đội bóng Thiếu niên và Nhi đồng Quế Phong chủ yếu chia đội tổ chức thi đấu giao hữu để tăng tính cọ xát, bản lĩnh trong thi đấu cho các cầu thủ.

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết, ông sẽ nâng cấp đội tuyển Việt Nam, và đội ngũ tuyển trạch viên sẽ tìm những cầu thủ Việt kiều như cầu thủ Nguyễn An Khánh.

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An qua nhiều năm, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An khẳng định đây là giải bóng trẻ chuyên nghiệp, cung cấp cho Sông Lam Nghệ An nhiều cầu thủ trẻ tài năng.