Thể thao Thua tuyển Thái Lan, chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế; Chelsea trải qua tình cảnh chưa từng thấy sau 30 năm HAGL thảm bại, SLNA thua đội mới lên hạng; Thua tuyển Thái Lan, chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế; Chelsea trải qua tình cảnh chưa từng thấy sau 30 năm... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kết quả V.League vòng 1: HAGL thảm bại, SLNA thua đội mới lên hạng

Cập nhật kết quả V.League hôm nay 17/8: Hoàng Anh Gia Lai thua đậm trên sân nhà trong khi Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An thất bại trước 2 đội bóng mới lên hạng.

Hoàng Anh Gia Lai là đội thua đậm nhất vòng 1 V.League 2025-2026. Chiều 17/8, trên sân nhà Pleiku, đội bóng phố núi thất bại với tỷ số 0-3 trước Becamex TP.HCM. Võ Minh Trọng, Nguyễn Văn Anh và Origbaajo Ismaila lần lượt lập công giúp đội khách giành 3 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng.



Hoàng Anh Gia Lai tạm đứng cuối bảng sau vòng 1.



Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Ninh Bình có tỷ số hòa 1-1 đến phút 89. Dụng Quang Nho ghi bàn đưa đội bóng vùng cố đô vượt lên. Trong thời gian bù giờ, Phạm Gia Hưng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội đương kim vô địch giải Hạng Nhất.



Ở trận đấu này, cầu thủ Việt kiều được định giá 12 tỷ đồng là Chung Nguyen Do không đá chính. Anh vào sân trong hiệp 2 và không đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng. Dù vậy, tiền vệ này tạo ra dấu ấn rõ rệt trong các pha phối hợp của Ninh Bình.



Tân binh còn lại của V.League là PVF CAND cũng giành chiến thắng trong lần đầu tiên ra sân tại giải đấu. Đội bóng ngành công an đánh bại SLNA nhờ 2 bàn thắng của các ngoại binh Amarildo và Joseph Mpande - những cầu thủ mới gia nhập cách đây chưa đầy một tuần.



Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi bởi Michael Olaha. Đây là trận đấu SLNA bị mất người trong khoảng 20 phút cuối khi Justin Garcia nhận thẻ đỏ.



Trận hòa duy nhất trong loạt đấu tối 17/8 là màn so tài giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng. David Henen mở tỷ số cho đội khách ở phút 62. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ giúp câu lạc bộ Thanh Hóa gỡ hòa 1-1.



“ Kết quả V.League ngày 17/8

HAGL 0-3 Becamex TP.HCM

Thanh Hóa 1-1 Đà Nẵng

PVF CAND 2-1 SLNA

Hà Tĩnh 1-3 Ninh Bình.



Thua tuyển Thái Lan, chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế

Thất bại 1-5 trước Thái Lan, tuyển Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế trên sân nhà tại TP HCM.

Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan.

Giải Bóng đá 7 người quốc tế 2025 được tổ chức tại TP. HCM, quy tụ ba đại diện gồm: đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan và KAMPUNG RAWA FC (Malaysia).

Đội chủ nhà Việt Nam và tuyển Thái Lan đều có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu khi có được chiến thắng trước đại diện còn lại là Kampung Rawa (Malaysia).

Trước trận đấu cuối cùng, cả Việt Nam và Thái Lan đều có cùng 3 điểm. Tuy vậy, đại diện đến từ xứ sở Chùa Vàng có lợi thế khi hơn về hiệu số và chỉ cần 1 trận hoà để chắc chắn lên ngôi vương.

Ở trận đấu mang tính chất quyết định ngôi vương chiều 17-8, tuyển bóng đá 7 người Thái Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số đậm 5-1.

Tuyển Việt Nam thất bại 1-5 trên sân nhà.

Bàn thắng duy nhất cho Việt Nam được ghi do công của Tuấn Anh Jr, trong khi Thái Lan có màn trình diễn bùng nổ với các pha lập công của Sihanart Suttisak, Chaiyong Pearpong, Tanet Seangthong (cú đúp) và Kittikoon Pawong.



Với kết quả này, Thái Lan giành trọn 6 điểm, chính thức trở thành tân vương của giải đấu. Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình với vị trí á quân, còn đại diện đến từ Malaysia – KAMPUNG RAWA FC xếp hạng 3 chung cuộc.



Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) - gửi lời chúc mừng đến nhà vô địch Thái Lan, khẳng định: “Việt Nam chưa thể vô địch nhưng đây là chiến thắng chung cho tất cả chúng ta. Giải đấu đã ghi dấu ấn lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước và bạn bè quốc tế”.

Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, Giải bóng đá 7 người quốc tế đã tiếp tục khẳng định mục tiêu của mình: lan tỏa và nâng tầm loại hình bóng đá 7 người, nét đặc sắc của bóng đá Việt Nam ra khu vực và quốc tế.

Với những giá trị thể thao và tinh thần gắn kết, Giải bóng đá 7 người quốc tế đã khép lại trọn vẹn, mở ra kỳ vọng về những mùa giải tiếp theo sẽ tiếp tục lan tỏa niềm đam mê và nâng tầm bóng đá 7 người Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Ban tổ chức và các thành viên đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam cũng đã có những đóng góp thiết thực. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với người bạn truyền thống Cuba.

Cole Palmer bị chấm điểm 3

Chelsea có trận ra quân đáng thất vọng khi bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 thuộc vòng 1 Premier League 2025/26 tối 17/8. Thất vọng nhất là Cole Palmer khi bị chấm điểm thấp nhất.

Cole Palmer bị The Sun chấm 3 điểm do hoàn toàn mờ nhạt so với phong độ bùng nổ thường thấy. Anh không để lại những khoảnh khắc rực rỡ vốn từng trở thành thương hiệu dưới thời HLV Enzo Maresca.

Trong phần lớn thời gian, Palmer trông giống như phiên bản “sa sút” thể hiện ở giai đoạn chững lại mùa trước. Không được trao nhiều khoảng trống, gần như không có đất diễn, cựu sao Man City không thể tạo ra điều gì đột biến - điều mà ở trạng thái tốt nhất, anh luôn làm được một cách xuất thần.

Palmer có một ngày thi đấu thất vọng.

Trong khi đó Josh Acheampong lại được chấm điểm 9. Sản phẩm trưởng thành từ học viện Cobham lại một lần nữa được tung vào “biển lớn” trong bối cảnh Chelsea thiếu vắng cả Levi Colwill lẫn Tosin.



Giữa lúc dấy lên nhiều tranh cãi về việc "The Blues" có chiêu mộ thêm trung vệ mới hay không, cầu thủ tuổi teen thi đấu cực kỳ ấn tượng dưới sức ép khổng lồ. Acheampong thực hiện những pha tắc bóng quyết liệt và thể hiện bản lĩnh điềm tĩnh hiếm có khi xử lý bóng. Mỗi lần bóng lăn dưới chân anh, khán giả Stamford Bridge dường như được trấn an.

Việc đối đầu với sức mạnh cơ bắp của Jean-Philippe Mateta là thử thách lớn với bất kỳ hậu vệ nào, và Acheampong vẫn cần phát triển thêm thể chất trước khi có thể thực sự khắc chế kiểu đối thủ như vậy. Thế nhưng, cầu thủ trẻ của Chelsea hôm nay không hề bị nao núng.

Với Acheampong, Enzo Maresca rõ ràng tìm thấy lời giải cho cơn khủng hoảng chấn thương ngay từ nội bộ CLB, đúng như điều Chelsea mong đợi. Giờ đây họ chỉ hy vọng sao trẻ có thể tiếp tục phát huy màn trình diễn ấn tượng này.

Chelsea trải qua tình cảnh chưa từng thấy sau 30 năm

Tối 17/8, Chelsea bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge, ở vòng 1 Premier League 2025/26. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, The Blues không thể ghi bàn vào lưới đối thủ này trên sân nhà.

Dù tung ra sân đội hình mạnh với những ngôi sao trung tuyến và tấn công như Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Gittens, Joao Pedro hay sau đó là Estevao và Liam Delap, cầm bóng tới 71% và tung ra 19 pha dứt điểm, Chelsea vẫn không một lần xuyên thủng mành lưới Crystal Palace ở trận mở màn mùa giải mới.

Chelsea bị chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Không những thế, phút 13, họ suýt nữa phải nhận bàn thua sau pha đá phạt của Eberechi Eze. Cụ thể, sau khi Eze tung cú sút hiểm hóc xuyên qua khe hở hàng rào dàn hậu vệ tung lưới Chelsea, VAR đã vào cuộc.

Ban đầu, mọi sự chú ý dồn vào pha va chạm giữa Marc Guehi và Moises Caicedo trong khu vực cấm địa. Nhưng sau thời gian kiểm tra kéo dài, quyết định cuối cùng lại gây sốc: Guehi không phạm lỗi trong tranh chấp, mà vi phạm điều khoản hiếm gặp - anh đứng cách hàng rào chưa đầy 1m khi Eze thực hiện cú đá. Theo luật, đây là lỗi và bàn thắng bị hủy bỏ.

Trận đấu có kết quả chung cuộc 0-0. Đây là màn khởi đầu khá thất vọng của ĐKVĐ thế giới Chelsea. Đáng nói, đây là lần đầu tiên sau 30 năm (kể từ năm 1995), Chelsea mới lại bất lực trong việc ghi bàn trên sân nhà trước Crystal Palace ở mọi đấu trường.