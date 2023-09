Thúc đẩy hạ tầng mang đến 'luồng sinh khí' mới ở Nghệ An

Nghệ An đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó, liên tục nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước.

Vai trò trung tâm của Bắc Trung Bộ

Với quan điểm xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước, ngày 18/7/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết khẳng định vai trò, vị trí của Nghệ An đối với khu vực, vùng và cả nước, đồng thời mở đường cho việc đưa ra những giải pháp mới, đột phá thu hút nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh.

Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, tích cực đổi mới xây dựng quê hương và đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 của Nghệ An đạt 5,79%, cao hơn bình quân cả nước (4,59%). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều điểm sáng.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, nhìn một cách tổng thể, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, cần phải tạo lập được xu thế phát triển vượt trội hơn nữa. Để tương xứng với vai trò trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, một trong những giải pháp trọng tâm là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương đối với kết quả giải ngân đầu tư công.

Điều chuyển kế hoạch vốn, tăng tốc giải ngân đầu tư công

Từ 1/9, cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu chính thức thông xe, giúp ôtô rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Nghệ An còn 3,5 giờ.

Tính riêng tháng 8, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm với mức giải ngân cụ thể trong tháng như sau: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư là 1.415,2 tỷ đồng, ước thực hiện trong tháng 9,4 tỷ đồng; Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, ước thực hiện trong tháng 16,6 tỷ đồng; Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 306,1 tỷ đồng, ước thực hiện đầu tư trong tháng 14 tỷ đồng; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km 301+500-Km 333+200 tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 721,6 tỷ đồng, ước thực hiện đầu tư trong kỳ 17,1 tỷ đồng; Đường D4 trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với tổng mức đầu tư 627,3 tỷ đồng, ước thực hiện 23,7 tỷ đồng; Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) thuộc dự án một số đoạn đường cao tốc với tổng mức đầu tư 362,7 tỷ đồng, ước thực hiện 12,7 tỷ đồng;...

Những tháng cuối năm là giai đoạn "nước rút" để các cấp, ngành, đơn vị, địa phương hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến tháng 8/2023, đã có nhiều đơn vị, chủ đầu tư giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn đầu tư công, bao gồm 4 huyện: Nam Đàn (66,39%), Tân Kỳ (61,23%), Đô Lương (56,57%), Thanh Chương (51,35%); và 20 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện).

Giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh Nghệ An xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023. Bởi vậy, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, trong đó có việc kiên quyết điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án, chủ đầu tư chậm giải ngân.

Kiên quyết thực hiện điều chuyển, điều chỉnh vốn, trong tháng 7 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương đối với 6 dự án có tổng số vốn 74,347 tỷ đồng.

Hơn 74 tỷ đồng trên được rót bổ sung cho 3 dự án gồm: đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) được tăng thêm 48,347 tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho dự án này năm 2023 đạt 98,347 tỷ đồng; Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, huyện Thanh Chương được bổ sung thêm 15 tỷ đồng, như vậy, tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho dự án này năm 2023 đạt 70 tỷ đồng. 11 tỷ đồng còn lại được bố trí cho cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 539C đoạn Km7 - Km16+50.

Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để tham mưu điều chỉnh vốn. Đối với các trường hợp điều chỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì tham mưu điều chỉnh ngay khi cần thiết. Các trường hợp điều chỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thì từ tháng 9/2023 sẽ liên tục rà soát hàng tháng, báo cáo HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp chuyên đề để điều chỉnh kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được và bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nghệ An kỳ vọng sẽ thực hiện thắng lợi các kế hoạch đề ra, từng bước hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm sẽ mang đến luồng sinh khí mới, diện mạo mới cho sự phát triển của địa phương./.