Thúc đẩy hợp tác hiệu quả với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình đối ngoại 2022, để triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế vào những tháng cuối năm, ngày 7/9, đoàn công tác Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An do ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Hà Nội (Eurocham).

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác châu Âu còn rất khiêm tốn. Để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại với các đối tác châu Âu, trong bối cảnh chung của mối quan hệ Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam - EU ngày càng phát triển và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVAFTA) được thực thi, Sở Ngoại vụ đã chủ động liên hệ làm việc với Eurocham.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An Trần Khánh Thục giới thiệu những thông tin tổng quan về tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác của tỉnh Nghệ An, đồng thời đề nghị Eurocham và CEEC tại Hà Nội hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; tạo cơ hội để Nghệ An tham gia các diễn đàn hợp tác với các đối tác châu Âu. Đặc biệt là tổ chức diễn đàn kết nối Nghệ An - Châu Âu nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai bên.

Đáp lại lời đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Eurocham Hà Nội và ông Csaba Bundik, Phó Chủ tịch CEEC đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An, đồng thời sẽ ủng hộ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động kết nối với các nhà đầu tư châu Âu. Trong thời gian tới, Eurocham và CEEC sẽ tạo cơ hội cho tỉnh Nghệ An tiếp xúc với các đoàn doanh nghiệp châu Âu sang khảo sát đầu tư, thương mại tại Việt Nam.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Eurocham và CEEC, đồng thời tin tưởng hai bên sẽ mở rộng các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cũng đã có buổi làm việc với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (Amcham). Dự buổi làm việc, về phía Amcham có ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành và bà Ngô Mai Trang, Giám đốc Văn phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Khánh Thục thông tin về tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Hoa Kỳ trong thời gian qua. Mặc dù hai bên có nhiều hợp tác trên các lĩnh vực viện trợ, văn hóa, giáo dục, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, nhưng các hoạt động hợp tác về đầu tư - thương mại chưa tương xứng với tiềm năng. Để tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế, ông Trần Khánh Thục đề nghị Amcham giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư của Nghệ An đến với các nhà đầu tư Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho tỉnh Nghệ An tham gia các chương trình kết nối với doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ghi nhận những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Amcham cam kết sẽ truyền tải thông điệp của tỉnh đến các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho Nghệ An tham dự các sự kiện kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ do Amcham tổ chức.

Hai bên tin tưởng rằng sẽ có nhiều hoạt động hợp tác sôi động hơn trong thời gian tới không những trong lĩnh vực đầu tư mà còn ở các lĩnh vực thương mại và du lịch.