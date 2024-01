Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc) và Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình mong rằng, Hội đồng nhân dân 2 tỉnh nên đi trước “khai thông” mối hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực của hai tỉnh Gyeonggi-Do Hàn Quốc và Nghệ An.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 16/1, Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi-Do Hàn Quốc do ngài Mun Hyung Kun làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Thường trực HĐND tỉnh.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, Văn phòng Quốc hội và HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi gặp, ngài Mun Hyung Kun cho biết: Gyeonggi-Do là tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc với diện tích 11.730 km², dân số chiếm 48% dân số toàn quốc, là khu vực với địa vị quan trọng nhất về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa của Hàn Quốc.

Lãnh đạo hai bên trao đổi về mối hợp tác hữu nghị. Ảnh: Thanh Lê

Gyeonggi-Do còn nổi tiếng với các sản phẩm địa phương, đặc biệt như gạo Incheon, gốm sứ Incheon/Gwangju; cũng là nơi đóng chân của các tập đoàn công nghệ thông tin toàn cầu, như: Chất bán dẫn Suwon Samsung, Paju’s, Tập đoàn LG LCD Complex, Incheon’s SK Hynix,...

Tỉnh Gyeonggi-Do cũng là nơi tập trung rất nhiều lao động Việt Nam và Nghệ An sinh sống và làm việc.

Các đại biểu của tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc) tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm qua, tỉnh Gyeonggi-Do đã tăng cường các hoạt động hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Từ năm 2005, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi-Do đã thiết lập quan hệ hợp tác. Tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi -Do đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác. Trong thời gian qua, 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động, trao đổi, hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục.

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Hội đồng tỉnh Gyeonggi-Do Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc). Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã giới thiệu khái quát đặc điểm địa lý, xã hội, tiềm năng kinh tế- xã hội của Nghệ An. Hiện nay nghệ An là địa phương trọng điểm của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, liên tục 2 năm gần đây Nghệ An nằm trong tốp 10 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước.

Riêng với Hàn Quốc hiện tại đã có 24 dự án đầu tư vào Nghệ An với số vốn gần 170 triệu USD và được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Nghệ An với Hàn Quốc chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu toàn tỉnh.

Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị Hội đồng tỉnh Gyeonggi-Do sẽ là cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp, tập đoàn của tỉnh hợp tác đầu tư các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hoá vào Nghệ An. Đồng thời đề xuất mong muốn có đường bay thẳng giữa 2 tỉnh để thuận lợi cho việc giao lưu giữa lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp 2 tỉnh.

“Qua trao đổi cho thấy, hai tỉnh có nhiều cơ hội để hợp tác trên các lĩnh vực . Tôi mong rằng, Hội đồng nhân dân 2 tỉnh nên đi trước “khai thông” mối hợp tác của hai địa phương. Sau chuyến thăm làm việc này, hai bên sẽ giao văn phòng và các ban trao đổi thống nhất lĩnh vực hợp tác để “mở đường” cho các lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa hai tỉnh Nghệ An và Gyeonggi-Do” - đồng chí Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh.

Tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An đã có biên bản ghi nhớ hợp tác từ nhiều năm qua. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thảo luận, trao đổi các vấn đề nhằm tiếp tục tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển hơn nữa trong thời gian tới như: Tổ chức trao đổi nhằm kết nối các doanh nghiệp hai bên; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề đầu tư, thương mại và du lịch; tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch do hai bên tổ chức; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác giáo dục, đào tạo nhằm bổ trợ cho nhau cùng phát triển.

Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Lê

Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi-Do, ngài Mun Hyung Kun cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Trong chuyến công tác lần này, đoàn sẽ quan tâm tìm hiểu thêm các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đồng thời đề xuất, giới thiệu kết nối nhiều hơn nữa giữa các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi-Do đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Nghệ An.