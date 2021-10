Thúc đẩy phong trào toàn dân làm thủy lợi

Nghệ An có 2 hệ thống thủy lợi lớn là hệ thống thủy lợi Bắc và Hệ thống thủy lợi Nam, 1050 hồ chứa nước, 247 đập dâng nước, 559 trạm bơm điện. Hàng năm, đảm bảo tưới cho hơn 250 nghìn ha diện tích cây trồng, cấp nước phục vụ cho công nghiệp, kinh tế - xã hội và phục vụ nước dân sinh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hàng năm do tình hình mưa lũ, hạn hán khiến hệ thống thủy lợi xuống cấp, hư hỏng, vì vậy phong trào ra quân làm thủy lợi có vai trò rất quan trọng.

Nghệ An yêu cầu UBND các huyện, thành, thị phối hợp với các công ty TNHH thủy lợi trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt đợt phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng ở đô thị.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời kịp thời khắc phục những hậu quả do hạn hán, mưa lũ gây ra, chủ động phòng chống lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng ở đô thị từ ngày 16/10 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ra quân làm thủy lợi nội đồng ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn trường

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Đợt ra quân làm thủy lợi năm nay phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau: Khắc phục hậu quả do hạn hán, lụt bão gây ra đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ đông năm 2021 và sản xuất năm 2022. Đảm bảo khả năng cung cấp nước tối đa của các đầu mối công trình thủy lợi gồm hồ chứa, trạm bơm, cống lấy nước cho các mục tiêu sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản. Đảm bảo đưa dẫn nước tưới, tiêu nhanh chóng kịp thời, tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí sản xuất. Nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, hạn hán, mưa lũ của công trình, đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu. Tiếp tục kiên cố hóa, hiện đại hóa hệ thống kênh mương nội đồng. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần theo dõi tình hình diễn biến của dịch Covid-19 để có các biện pháp vừa đảm bảo chống dịch, vừa triển khai đợt phát động hiệu quả, thiết thực.



Đối tượng ưu tiên tu sửa công trình của đợt phát động lần này là, tu sửa, nạo vét các kênh dẫn, các bể hút trạm bơm, công trình nước sạch, hệ thống kênh mương thủy lợi.