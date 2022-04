Thực hiện đúng nguyên tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH/BCĐ về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí "Búa liềm Vàng - Nghệ An 2021" tại Lễ trao Giải Báo chí "Búa liềm Vàng - Nghệ An 2021".