Thực hư Lý Nhã Kỳ bị phong tỏa tài sản

Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều năm, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ được độ "hot" của mình và được biết đến với hình ảnh một doanh nhân thành đạt. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên một hội nhóm vừa đăng tải thông tin "Chị đại gia kim cương lên thớt rồi bị phong tỏa tài sản, đang đợi những diễn biến tiếp theo". Dù trang này không gọi tên cụ thể bất kỳ ai nhưng nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng đây là Lý Nhã Kỳ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Lý Nhã Kỳ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đồng thời, cô cũng nhắc nhở những người quản trị kênh này không nên đăng tải những thông tin mang tính chất vu khống nhằm mục đích bôi nhọ người khác. Đồng thời, nữ diễn viên Gió nghịch mùa cũng mong muốn các trang mạng nên kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đăng tải.

Lý Nhã Kỳ khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức tung tin đồn thất thiệt về cô. Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm về vụ việc này, Lý Nhã Kỳ cho biết: "Vào làng giải trí hơn 10 năm, tôi đối mặt với không ít tin đồn. Sự việc lần nữa cho thấy không gian mạng xã hội vẫn đang từng phút từng giây đối mặt với những tin giả, tin đồn thất thiệt, những nguy cơ, rủi ro liên quan đến bất kỳ ai. Thế nên, mỗi người dân, mỗi cá nhân tham gia mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng mạng xã hội sao cho an toàn, tuân thủ pháp luật. Việc lan truyền tin giả gây ra hậu quả nghiêm trọng, như thao túng dư luận, gây ra sự lo lắng, sợ hãi, chia rẽ, bất hòa cho công chúng và xói mòn niềm tin vào các nguồn tin tức hợp pháp. Do đó tôi sẽ thẳng thắn đối mặt thậm chí nhờ vào luật pháp bởi khung pháp lý phòng chống loại tội phạm mạng này, có Bộ luật Hình sự 2015; Luật An ninh mạng 2018...".

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ thường gắn liền với những bộ trang sức kim cương tiền tỉ. Ảnh: FBNV

Về hướng giải quyết, diễn viên 8X cho biết cô không chỉ trực tiếp đính chính những tin đồn vô căn cứ trên trang Facebook chính thức mà còn nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để ngăn chặn trường hợp này tái diễn.

Nữ chính phim Kiều nữ và đại gia thẳng thắn: "Mọi người có thể thấy những thông tin bịa đặt gần đây đều được tôi chia sẻ lại trên trang chính thức và thẳng thắn với tin đồn bôi nhọ, gây hoang mang. Dù nói thẳng tên tôi hay không thì vẫn có cách xử lý bởi các đặc điểm nhận diện đều có thể lập được vi bằng. Tùy theo mức độ của thông tin sai lệch và ảnh hưởng mà bộ phận pháp lý của công ty sẽ có những bước tiếp theo".

Song song đó, Lý Nhã Kỳ khuyên mọi người rằng khi vướng bất kỳ tin đồn nào thì cũng cần bình tĩnh, tìm cách giải quyết thay vì hành động vội vàng gây nên những hậu quả đáng tiếc. "Tôi nghĩ khi bị phát tán hay đồn thổi những điều không đúng về bản thân trên mạng xã hội, trước hết và quan trọng nhất, chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh, tránh phản ứng một cách vội vàng, dễ khiến sự việc càng trở nên phức tạp, nghiêm trọng. Nhưng để "tin đồn" không có "cửa" tấn công, gây ảnh hưởng tiêu cực, thì mỗi người cần phải luôn tỉnh táo trước các luận điệu sai trái, bôi nhọ, kích động, không hùa theo kiểu "hội chứng đám đông", nhất là khi sử dụng mạng xã hội", cô nói.