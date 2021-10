Thực hư thông tin SLNA thiếu tiêu chí cấp phép

Mới đây, Ban cấp phép VFF đã họp và rà soát, kiểm tra lại danh sách các đội bóng đủ hoặc không đủ tiêu chí cấp phép. Theo đó, có 11 CLB V.League được cấp phép tham dự các giải châu Á năm 2022. Gồm: HAGL, Viettel, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Dương, Hà Nội FC, Đà Nẵng FC, Hà Tĩnh, CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, Hải Phòng.

SLNA đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, 3 đội không được cấp phép gồm đội Bình Định, SLNA, Than Quảng Ninh do 3 đội này vẫn thiếu một số tiêu chí về cấp phép do AFC quy định. Nếu như CLB Than Quảng Ninh vi phạm tiêu chí về tài chính thì CLB Bình Định được cho là thiếu tiêu chí về đào tạo trẻ. Cả hai tiêu chí này cũng như các tiêu chí khác, SLNA đều có đủ.

Tuy nhiên, SLNA vẫn thiếu một tiêu chí đó là cơ sở vật chất. Cụ thể, theo Quyết định 288/QĐ-LĐBĐVN ban hành ngày 7/10, SLNA không đáp ứng Sân vận động được phê chuẩn để tổ chức các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Sân Vinh đang được tiến hành nâng cấp, sửa chữa để có thể sử dụng trong mùa giải V.League 2022. Ảnh: SN

Nguyên nhân là bởi SVĐ Vinh hiện đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo. Dự án cải tạo sân Vinh đang bước vào những giai đoạn quan trọng và hoàn toàn kịp đáp ứng các tiêu chí để có thể tổ chức các trận đấu trong nước mùa 2022 và châu Á trong tương lai.

Quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc SLNA sẽ không thể tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trên thực tế, mùa bóng 2022, đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu cấp châu lục nào.

Bởi mới đây, Ban chấp hành VFF đã có nghị quyết: "Dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 do diễn biến của dịch Covid-19, gồm V.League từ lượt trận thứ 13, giải bóng đá hạng nhất từ lượt trận thứ 8 và Cúp quốc gia từ vòng 1/8. Ban chấp hành VFF không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân theo Điều lệ các giải nói trên. Không áp dụng suất lên và xuống hạng tại V-League và giải hạng Nhất. Căn cứ kết quả chuyên môn của các CLB đến hết vòng 12 V-League 2021, làm cơ sở để báo cáo AFC trong việc xác định đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp CLB".