Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
Pháp luật

Thực hư về clip chiếc tàu thả rác thải xuống sông Lam

PV 05/10/2025 08:09

Clip của người dân tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc máy múc trên tàu sắt đã ngoặm rác trên tàu đổ xuống giữa dòng sông Lam.

Clip tàu xả rác xuống sông Lam. Nguồn: NDCC

Theo clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội, vào chiều 4/10/2025, trên sông Lam đoạn chảy qua phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), chiếc tàu mang số hiệu NA-2662 xúc rác thải đổ thẳng xuống sông.

bna_rac3.jpg
Chiếc máy xúc ở trên khoang tàu liên tục xúc rác đổ xuống sông gây bức xúc. Ảnh: cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút do người dân ghi lại, trên khoang tàu có một chiếc máy xúc liên tục xúc từng gàu rác lớn rồi thả xuống dòng nước. Dù người dân đứng trên bờ hô hoán, yêu cầu dừng lại, song người điều khiển máy xúc vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này. Một số gàu rác có thể thấy rõ là rác sinh hoạt và vật liệu phế thải, trôi nổi theo dòng nước đục ngầu đang dâng cao do ảnh hưởng của mưa lũ.

bna_rac2.jpg
Số hiệu của chiếc tàu. Ảnh: cắt từ clip

Một người dân phường Trường Vinh cho biết: “Chúng tôi thấy tàu chạy chậm giữa dòng, rồi bất ngờ chiếc máy xúc trên tàu xúc rác thả xuống".

bna_rac1.jpg
Chiếc tàu này vừa di chuyển dọc sông Lam vừa xúc rác đổ xuống sông. Ảnh: cắt từ clip

Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh sự việc này.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này.

