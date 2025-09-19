Thứ Sáu, 19/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
image
Short Video

Thức khuya lướt điện thoại, nữ nhân viên văn phòng suýt mất mạng

Bình luận
image
Short Video

Giải trình khó tin của trưởng khoa trong vụ máy hỏng nhưng vẫn ghi 255 ca tán sỏi

Bình luận
image
Short Video

Nhân viên bị khách hành hung vì nhắc không được hút thuốc lá trong quán cà phê

Bình luận
image
Short Video

Cứu thành công 4 ngư dân trôi trên biển nhiều giờ do tàu cá bị chìm

Bình luận
image
Short Video

Bất thường loạt mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát

Bình luận
image
Short Video

Người phụ nữ thoát bàn tay "tử thần" nhờ hành động kịp thời của chiến sĩ CSGT

Bình luận
image
Short Video

Xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

Bình luận
image
Short Video

Tài xế nhận "kết đắng" khi tin Google Maps

Bình luận
image
Short Video

Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong

Bình luận
image
Short Video

Giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy giữa đêm

Bình luận
image
Short Video

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn giữa biển

Bình luận
image
Short Video

Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường trong đêm tối

Bình luận
image
Short Video

Tạm đóng cao tốc để triển khai cứu hộ sau vụ đầu ô tô bẹp dúm vì tai nạn

Bình luận
image
Short Video

Xác minh clip cụ ông bị hành hung giữa phố gây bức xúc

Bình luận
image
Short Video

Kho phế liệu rộng 1.500m² bốc cháy dữ dội suốt 3 tiếng đồng hồ

Bình luận
image
Short Video

Báo động tình trạng săn bẫy bắt chim hoang dã nơi cửa biển Lạch Quèn

Bình luận
image
Short Video

Vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu': có dấu hiệu bạo hành

Bình luận
image
Short Video

Đang đậu bên đường, xe Container bốc cháy ngùn ngụt

Bình luận
image
Short Video

Hai thanh niên dũng cảm bơi ra dòng sông cứu người đuối nước

Bình luận
image
Short Video

Hôn mê, liệt cơ hô hấp vì uống nhầm methadone trong chai nước ngọt

Bình luận
image
Short Video

Phát hiện kho chứa 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại Gia Lai

Bình luận
image
Short Video

Cái kết đắng cho người phụ nữ bắt "trend" bác sĩ nội trú để câu "view"

Bình luận
image
Short Video

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong vì một thói quen thường ngày

Bình luận
image
Short Video

Bé gái 11 tuổi ở Nghệ An mắc bệnh dại không rõ nguồn lây

Bình luận
image
Short Video

Tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ, 7 ngư dân thoát nạn

Bình luận
image
Short Video

Bé gái 10 tuổi nguy kịch vì uống nhầm thuốc diệt chuột

Bình luận
image
Short Video

Nam thanh niên đột ngột ngã gục, tử vong sau trận bóng

Bình luận
image
Short Video

Cụ bà U80 sống đơn thân nhận hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng: Điện lực nói bị rò ra dây viễn thông

Bình luận
image
Short Video

Bé trai 7 tuổi tử vong khi vặn ga xe máy gây tai nạn

Bình luận
image
Short Video

Rùng mình phương thức sản xuất bỉm, băng vệ sinh giả của một cơ sở vừa bị phát hiện ở Thái Nguyên

Bình luận
image
Short Video

Bộ Công Thương chốt giá điện 2 thành phần: Người dân, doanh nghiệp sẽ trả tiền thế nào?

Bình luận
Short Video
Thức khuya lướt điện thoại, nữ nhân viên văn phòng suýt mất mạng

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO